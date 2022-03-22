現代人越來越注重生活品質，當然就連居家環境的細節也不放過，希望把家中每個角落都打造得充滿品味與美學，三星就看準消費者需求，今年首度把BESPOKE設計品味系列家電引進台灣，繼1月推出AI衣管家 AirDresser電子衣櫥後，而今（22日）再宣布引進全新的BESPOKE 雙循環四門旗艦冰箱、BESPOKE Jet設計品味系列無線變頻吸塵器等新品，兩款均將於三月下旬陸續上市。

三星推出全新的BESPOKE 雙循環四門旗艦冰箱內裝整合自動注水壺設計，另可於過濾壺中加入香草、水果、茶包等添加風味。（三星提供）

三星推出全新的BESPOKE 雙循環四門旗艦冰箱內建了整合自動注水壺設計及雙製冰機，能以APP去選擇製作冰塊或碎冰。（三星提供）

三星推出全新的BESPOKE 雙循環四門旗艦冰箱，只要接上水管即能方便使用，配上半年換一次的濾芯，就能隨時享受弓乾淨的冰飲與冰塊。（三星提供）

三星推出全新的BESPOKE 雙循環四門旗艦冰箱，配備FlexZone獨立變溫室，能以APP控制去調整內建5種保鮮模式。（三星提供）

三星此次推出的BESPOKE設計品味系列雙循環四門旗艦冰箱，除了擁有獨家Twin Cooling Plus雙循環冷卻系統，冷凍與冷藏室各自擁有獨立製冷系統與風扇，能鎖住食物養分與水分、保持新鮮，還配備FlexZone獨立變溫室，能以APP控制去調整內建5種保鮮模式，最特別的是內建了整合自動注水壺設計及雙製冰機，能以APP去選擇製作冰塊或碎冰，也能隨手就能從冰箱取出冰水，不必再自己製冰、添水更方便，只要接上水管即能方便使用，配上半年換一次的濾芯，就能隨時享受冰飲與冰塊，而這也是常在韓劇中出現的有多色面版可選的客製化款式，台灣目前僅提供粉白配色的選擇，把操控面板設計在冰箱內部，更顯俐落感。

三星推出全新的BESPOKE Jet設計品味系列無線變頻吸塵器，共夜幕藍及皎月白兩款，定價3萬4900元；25日到6月30日前買即贈多工萬用四件套組。（三星提供）

三星推出全新的BESPOKE Jet設計品味系列無線變頻吸塵器，夜幕藍版本具備雙向淨旋濕拖功能，全新自帶水箱設計，一體集結多種便利功能。（三星提供）

而BESPOKE Jet無線變頻吸塵器就搭載阻隔率高達99.999%的多層次濾清系統，能確保清潔過程中，釋放無雜質的純淨空氣，同時提供高達210W強勁的吸力，以及續航力最多長達60分鐘的大電池，也提供更換備用電池，這更是首台配備All-in-One旋風集塵充電座，一次集結自動除塵、充電、配件收納三大充能，更提供夜幕藍以及皎月白以方便搭配家中環境，當中夜幕藍版本具備雙向淨旋濕拖功能，全新自帶水箱設計，一體集結多種便利功能。