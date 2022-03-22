有網友看了鞋盒尺碼就結帳，回家一開傻眼了。（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

美式賣場好市多除了生鮮食品受歡迎，還有知名品牌服飾與鞋款，由於售價相對划算，吸引消費者搶便宜。就有一名網友日前在好市多購買一雙慢跑鞋，試穿後決定拿大半號，結果回家一開箱才發現尺碼完全不對，只能埋怨自己沒先檢查。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，自己在賣場看上一雙慢跑鞋，當下試穿了6號覺得太小，沒多想就拿了6.5號鞋盒去結帳，沒想到回家一打開，赫然發現裡頭鞋子尺寸是8.5號，讓他直呼「要買鞋，一定要再三確認」。

貼文引起網友留言討論，「真的要打開確認，裡面的鞋子有時跟外面標示不同」、「加大不加價，賺到了」、「我昨天買鞋也只看了盒子就拿，感謝分享」、「每次都看到一堆人在那穿來穿去的，很難不會被亂塞啊」、「好市多如同社會縮小版，什麼人都有」、「真的要再三確認，缺德的很多」。

也有不少人跟原PO有相同遭遇，「我第一次退貨也是退鞋子，購買前記得看一下尺寸」、「你還沒遇過左右腳不同尺寸的」、「上次遇過一打開，2隻都左腳的」、「上次打開竟然是放不同款的童鞋」、「很多人會亂塞，沒水準的一堆」。還有一名網友也恰好拿錯該尺寸，留言給原PO「我跟你換吧，我買8.5打開6.5」。