紀錄片《魔術強森，是我》帶領球迷和觀眾一窺魔術強森從未見過的一面。（Apple TV＋提供）

NBA史上最偉大的控球後衛球員，有著「湖人傳奇」之稱的艾爾文強森（Earvin Johnson Jr.），因出神入化的傳球技術和有如舞台表演般的絢麗球風而獲得「魔術強森」美名。然而，正值籃壇巔峰的他，1991年突然宣告罹患愛滋病，被迫提早退休結束球星生涯。歷經跌宕起伏、卸下球星光環後的強森，積極治療愛滋病，也從不緩下他致力於提拔後輩、提倡黑人平權等議題。這些低調不張揚的善舉，讓「魔術強森」就算不在籃壇馳騁，也不曾被淡忘。

紀錄片《魔術強森，是我》由青春成長電影《嘻哈宅男真藥命》導演瑞克法穆伊瓦執導。紀錄片分為4個篇章，帶領球迷和觀眾一窺這位被譽為史上最偉大的NBA球員之一，從他學生時代發跡、稱霸籃壇、被迫提早退休的困窘與退居幕後轉為防範愛滋提倡者的企業家。片中魔術強森本人將侃侃而談從球星、愛滋鬥士到企業家的心路歷程轉換，也可見好萊塢影星山繆傑克森、熱火隊明星球員「閃電俠」德韋恩維德、饒舌歌手史努比狗狗等好友分享認識魔術強森的故事，空中飛人麥可喬丹、美國前總統歐巴馬都將現身於電影中對強森的勇敢抗病致意。該片下月22日在Apple TV＋ 獨家上線。