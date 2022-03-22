抗議行政院版《台鐵公司條例》，台鐵企業工會明（23）日將赴立法院陳情抗議。台鐵今日晚間則發新聞稿回應工會5點訴求，並表示公司化之後舊制獎金至多發給2.5個月，新制至多發給4.4個月。

台鐵表示，提供民眾安全的鐵路運輸服務，是台鐵的責任，目前台鐵已積極安全改革，惟組織體制仍沿襲行政機關，運作僵化，必須透過公司化組織改革，才能更進一步提升行車安全。

至於工會昨（21）日針對行政院送至立法院的《國營台灣鐵路股份有限公司設置條例》草案所提5項疑問，台鐵表示，首先，安全改革是進行式，公司化能確實加強落實安全改革效能。目前台鐵局體制未變革，相關安全管理及改革工作未能徹底落實至基層單位，恐影響安全維護執行效能，這也是目前台鐵在制度面所面臨的困境，必須透過公司化的組織改革，才能有效改變，包括設置安全專責部門，提升直屬層級、進用專業人才等。

其次，台鐵表示現職人員選擇交通資位制者繼續任用，若行政院調軍公教人員薪水，資位制也會比照；且若公司化之後有盈餘，亦得向行政院爭取調薪。

第三，台鐵公司化之後會自辦銓敘審定，具有法定效力；舊制也就是資位制人員仍具公務人員身分，不影響既有權益，且仍可轉調行政機關或公立學校。

第四，台鐵營運所需職務宿舍列為「公司持有-作價投資」，即維持職務宿舍現狀，住宿人員毋須搬出。

最後，未來台鐵公司薪資制度與福利採雙軌制。舊制薪資、福利仍依原規定辦理；考成獎金及年終工作獎金至多2.5個月。選擇轉調從業人員或是新制人員，薪資由公司衡酌營運績效及用人費用負擔能力調整待遇，員工共同努力營運績效越好，調增空間越大。獎金：依交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點、台鐵公司核發經營績效獎金應行注意事項，發給考核獎金及績效獎金，至多發給4.4個月。