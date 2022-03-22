李沐挑戰一秒「走心變臉」，情緒崩潰。（ZIFRIEND零失敗保護貼提供）

吳念軒、李沐近日成為獲保護貼品牌雙代言人，吳念軒拍攝代言廣告傳遞的精神是「無畏挑戰，才能讓自己成長」，談到失敗經歷，他提起過去在電影《菠蘿蜜》演出馬來西亞僑生時，怎樣都練不好口音，慘被導演打槍無數次，心情一度陷入低潮，最後終於克服難關，被來自大馬的記者認證「口音純正」，甚至有觀眾問他是不是馬來西亞人，現在反而感謝失敗讓他成長，同時鼓勵粉絲：「雖然演員這個職業比較特別，但我和大家經歷失敗的心情是一樣的，我們只要想著怎麼進步，下次再遇到考驗的時候，就會變得更強壯。」

身高185公分的吳念軒，在廣告中穿起霸氣西裝和酷帥皮衣等變換多種造型，帥度爆表；更要在7小時內要展現滑板、打鼓、籃球、騎重機等4種才藝，運動神經不錯的吳念軒認為最困難的是打鼓，因為上次接觸爵士鼓已經是高中，對自己表現求好心切的吳念軒還特別私下找了知名鼓手陳曼青惡補，讓導演安竹間大讚敬業態度：「吳念軒真的很感人，為了短短的廣告拍攝，不但私下練習加強爵士鼓，當天拍攝他穿著緊身西裝打鼓，打到滿身大汗濕透，還自己主動要求再多拍幾次，充份感受到他金牛座的執著和努力！」

近期工作行程滿檔的李沐在電影《我吃了那男孩一整年的早餐》挑戰唱歌成功，這次又要背起貝斯，大秀畫畫才藝，甚至挑戰一秒「走心變臉」，讓她直喊是大魔王等級難關：「最困難的是需要轉換很多情緒，廣告一開始是開心雀躍，中間在畫畫的時候，又必須突然尖叫、崩潰大哭，短時間情緒上的轉換對我來說比較大的挑戰。」

廣告前導預告中，李沐從看似自信的堅強神情，開心玩著復古拍立得相機，興奮彈著貝斯，再到成為被加以妝點包裝的女明星，下一秒又出現臉上塗滿顏料的崩潰尖叫畫面，導演安竹間坦言：「廣告的確是描寫李沐從出道以來『被看見』的成長歷程；她一出道沒多久就被封為怪物新人，瞬間受到各界關注，隨之而來的是巨大壓力，很心疼也很佩服她。收放自如的演技是她的強大才能，這支廣告會看見她盡情發揮實力。」李沐則說：「因為《早餐》，所以有更多機會被大家看見，說實在的心裡有點擔心，不過我得到的回饋都很好，有很多人鼓勵我，我會繼續努力！」