伊萊克斯看準台灣消費者對於生活空間品質的要求持續攀升，不僅帶來了消保處抽驗第一的Pure A9空氣清淨機的升級版「Pure A9.2高效能抗菌空氣清淨機」，更引入了旗下專業紅酒櫃品牌Vintec的獨立式酒櫃，搭配時尚北歐簡約外型設計，將紅酒儲藏轉化為斯堪地那維亞居家室內藝術，讓消費者打造升級的居家生活；5月31日前買伊萊克斯大、小家電產品，並於6月7日前至伊萊克斯官網註冊產品完成即抽獨立式10人份洗碗機。

伊萊克斯全新推出旗下專業紅酒櫃品牌Vintec獨立式酒櫃，以最了解葡萄酒生命及單寧層次的「藏酒五大黃金法則」，去模擬天然地下酒窖的存酒環境。（伊萊克斯提供）★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

伊萊克斯旗下全新品牌Vintec的獨立式酒櫃，就是以最了解葡萄酒生命及單寧層次的「藏酒五大黃金法則」，去模擬天然地下酒窖的存酒環境，提供穩定的溫度、溼度、無震動、抗UV紫外線及良好空氣流通的環境，更能以APP使用人工智慧標籤識別去管理藏酒，機身則以一體成形無邊界黑色玻璃門片搭配隱藏把手的簡約設計，配以雙層抗紫外線玻璃門避免光照變質，機內搭載True Multi-Temp完美多溫溫控模式及無紫外線LED照明，並以永續林業認證天然山毛櫸木酒架減低酒櫃震動風險，讓紅酒愛好者能保持家中珍釀最佳狀態。

伊萊克斯推出全新的Pure A9.2高效能抗菌空氣清淨機，定價2萬3900元起；5月31日前買伊萊克斯大、小家電產品、6月7日前註冊產品再抽抽中獨立式10人份洗碗機。（伊萊克斯提供）

另同步推出全新Pure A9.2高效能抗菌空氣清淨機，CASR值提升了13%，HEPA 13級抗菌濾網訴求能減少空氣中99.99%Covid-19新型冠狀病毒及(SARS-CoV-2)，也能去除99.98%奈米級H1N1病毒與99.99%常見細菌，搭配全新莫蘭迪色系布質拼接機身與溫潤皮革把手，更能完美融入家中，同步推出「活性碳淨味抗菌濾網」及「防疫抗菌濾網」兩款濾網，讓消費者自由選購。

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