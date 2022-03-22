民進黨立委許智傑透露，桃園市長鄭文燦說衛福部長陳時中選桃園市會贏，而鄭文燦22日則表示，陳時中「到哪裡都很強」，陳時中則回應「現在都沒有準備相關的事情」，一心一意希望疫情早日過去。此事也在網路上引發網友熱議，許多網友都對此感到十分傻眼。

許智傑在廣播節目專訪交通部前部長林佳龍時透露，鄭文燦告訴他，若陳時中去就保證會贏，他也告訴過陳時中，桃園如果能贏就一定要守下來，新北部分可以由立委蘇巧慧參選，在行政院長蘇貞昌很強之下，就可以讓新北市長侯友宜無法到處造勢。

對於許智傑的這番話，鄭文燦表示，許智傑沒有當自己的發言人，陳時中到哪裡都很強，不論雙北或桃園，台灣在防疫表現獲得全世界肯定，做為指揮官表現可圈可點，雖然沒有表態參選，但在雙北市、桃園或任何地方都受民眾信賴。而陳時中對此則回應，現在都沒有準備相關的事情，一心一意希望疫情早日過去。

此事也在PTT上引發網友熱議，「從北市到新北，現在到桃園，我看過不久就得到躺著都選得上的台南選了」、「桃園被瞧不起成這樣，哈哈哈」、「陳時中不會去桃園啦，台北選定了」、「看不起桃園人，隨便塞個人進去選」、「陳時中選哪邊都沒差，反正對手躺著選，笑死」。

還有些網友則說，「只會選舉的民進黨」、「還是要看其他黨派誰吧」、「給這咖選是不想贏了是不是」、「當部長都這樣了，當市長還得了」、「這樣還想贏？」