頂級SPA進駐台中商圈 風靡貴婦名媛

東森自然美麗格薈生技美學中心斥資10億，在台中打造美學殿堂提供奢華頂級服務，東森麗格薈位於台中七期豪宅區內，台中唯一超奢華美學旗艦館，鄰近台中百貨商圈與公園綠地，周邊即有五星級飯店，全館斥資10億打造全新美學殿堂，樓面規劃一共有三層樓600坪空間，每層樓約200坪。

三層樓空間設計結合了五星級豪宅的御用設計大師宇寬設計郭耀煌設計師以及委託日本知名商空設計船場親手規劃打造。

「東森自然美麗格薈生技美學中心」位於3樓，是東森自然美全台最大的旗艦館，主要的核心價值是提供給客人尊榮的接待、舒心的體驗及身心靈沉靜放鬆。整層設計以高奢的法式名媛風，結合英式古典細膩空間感，打造全台 SPA界最具奢華的質感場域。

「東森自然美麗格薈生技美學中心」旗艦館裝潢風格與SPA房名稱更以繽紛的花語命名，分別有玫瑰、薔薇、百合、小蒼蘭、玲蘭、紫薇、牡丹、海棠、向日葵等，SPA房設有獨立衛浴，二間VIP套房更超過10坪服務空間，享受落地窗景徜徉綠蔭，摩登時尚的舒壓空間，擁有雙人高級休息區及65吋電視可觀看所有頻道外，設置溫泉泡湯，以美國五星威士汀飯店等級浴缸來享受放鬆過程，一邊泡澡一邊享受美景，套房作為特別預約房型，為閨密及夫妻提供最高級服務。

從一進門，盡享專屬迎賓服務，從高規格的貼心暖胃茶品，讓會員從喝開始啟動美麗方程式，在餐點上更能感受東森自然美的用心，在SPA課程後為會員獻上頂級甜品享用，補充身體的美麗能量，亦可選擇精心準備的頂級特色餐點鮑魚牛肉麵、人蔘雞湯。

東森自然美的水光課程從2017推出後就大受歡迎，依照不同膚質需求，推出客製化專屬科技SPA，「東森自然美麗格薈生技美學中心」有別於其他會館，獨家提供旗艦專屬療程「總裁御用尊榮臉部課程」「130分鐘NB-1水光系列護理」， 130分鐘一次達成三種願望，無痛式清粉刺、水光28天賦活新生以及煥顏緊緻臉部輪廓，全程依據膚質狀況提供多達六種的客製化水光護理課程，美學中心還搭配權威的專業肌膚健診與皮膚管理諮詢，也提供了美睫課程，讓貴賓在旗艦中心享受身心靈的全方位體驗與享受，盡享舒適與尊榮。此外，為了提升美學殿堂的多元、細緻與高端的服務，下個階段將規畫專業醫美醫師駐點諮詢。