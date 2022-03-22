烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy )周一表示，他準備以保證不加入北約換取停火、俄國撤軍與保證烏克蘭安全的承諾，至於克里米亞與烏東的獨立地位則待停火後再議，不過他再次呼籲必須與俄羅斯總統普丁直接會談。

澤倫斯基是在周一接受烏克蘭電視台專訪時做以上表示。他說，「對於各方來說，這就是折衷的方案，對於西方而言，在烏克蘭加入北約一案上他們也不知道該怎麼辦，對於烏克蘭而言，我們就是想要獲得安全保證，而俄羅斯則是不想北約進一步擴張。」

澤倫斯基指出，為了終結戰爭，他必需直接與普丁對話，「任何形式」都可以。

他表示，除非與普丁直接對話，不然根本無法了解俄羅斯是否真有停火的打算。

澤倫斯基還表示，待停火並且獲取安全保證後，基輔將會準備好與俄羅斯討論克里米亞與受到俄羅斯支持的烏東地位問題。

自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄羅斯與烏克蘭好幾輪談判都是透過視訊會議進行。

對於俄羅斯下達投降的最後通牒，澤倫斯基也指出烏克蘭不會如俄國所願，他並指控「俄羅斯就是意圖要摧毀烏克蘭，烏克蘭堅持力抗侵略，絕不會投降。」

澤倫斯基指出，莫斯科想要烏克蘭自動交出哈爾科夫、馬立波與基輔等大城，「但決定權不在這些城市的民眾手上，縱使是總統的他也不能做主」。

澤倫斯基還向其國人喊話，指他絕不會交出首都、哈爾科夫以及遭重俄軍創造成平民傷亡的烏南大城馬立波。

俄羅斯入侵烏克蘭已將近一個月，莫斯科最近已加強轟炸與海線的進攻。

據一名美國軍方高層指出，俄國空軍過去24個小時已出動300架次飛機進行轟炸，目的就是攻破烏克蘭頑抗的防線。