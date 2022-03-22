藥華藥（6446）22日發布重大訊息指出，美國聯邦麻州地方法院裁定出爐，藥華藥免賠AOP 1.42億歐元，並撤銷專利移轉的限制，該判決結果與德國聯邦最高法院一致。據統計，目前已有瑞士、奧地利、德國、美國，共四個國家藥華藥均勝訴，宣示這場跨國訴訟，已逐漸平息落幕。

法界人士分析，這次美國判決並不意外，主要還是尊重德國聯邦最高法院的判決結果。不但有利藥華藥徹底擺脫訴訟的不確定因素，更可能在法律攻防上，轉守為攻。

回顧這場台灣生技業罕見的國際訴訟案，藥華藥一開始在無預警的情況下，遭到訴訟對手在瑞士聲請限制專利移轉，並在歐洲各國點火興訟、影響視聽，甚至遭到變更交易方式。

不過，在德國終審定讞勝訴確立後，奧地利與美國法院均予以高度尊重。藥華藥表示，在整個訴訟過程中，公司最重要的專利從未遭到拍賣、或啟動拍賣程序。

藥華藥執行長林國鐘表示，感謝國際司法終還清白，但過程蒙受許多誤解，且訴訟拖延公司發展，所有股東均蒙受其害，其中泛公股持有11.43％。對於台灣生技業的國際空間遭受打壓，未來希望主管機關能多給予協助。

董事長詹青柳則強調，本月剛攜手嘉義長庚紀念醫院，創立台灣首座骨髓增生性腫瘤治療及研究中心，顯示藥華藥深耕台灣的決心。

藥華藥旗下治療血癌新藥Besremi（Ropeginterferon alfa-2b）獲得美國食品藥物管理局（FDA）藥證之後，又獲美國罕見疾病組織NORDR(National Organization for Rare Disorders)頒發「行業創新」獎，未來Besremi的實際上在美國的銷售成績，將是觀察重點。