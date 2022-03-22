AKB48 Team TP三期生正熱烈招募中，成員們近來更特地親自跑校園宣傳，18日成員語晴、逸嘉及麻由擔任代表到位於桃園的永平工商舉辦講座，語晴分享：「當初看到徵選時已經大四了，那時還覺得自己太老不會上，不過最後我還是站在這裡了！」更自曝面試表現清唱才藝時忘詞的糗事。

來自日本的麻由則提到自己邊徵選邊惡補中文的往事，相當感謝那時幫忙的朋友們，也期待未來能有同樣來自日本的成員加入，「一直有當『偶像』的憧憬，但是我從以前就是學跳Hip-Hop，看起來酷酷的，所以一直不敢跟大家分享這個夢想，直到看到徵選機會覺得不能再錯過。」

逸嘉也笑說：「因為還是高中生，那時吸引我最大的動力就是報名免費！」表示曾看過不少詐騙懷抱明星夢少女的新聞，因此看到免費報名就義無反顧的決定參加；而語晴則說看到報名廣告時已經大學要畢業，雖然覺得自己「老」，但為夢想還是勇敢寄出了報名表。