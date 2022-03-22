蒙古籍貨輪「PRESTIGE」號，7名獲救船員晚上6點許，全送到梧棲童綜合醫院救治中。（童醫院提供）

蒙古籍貨輪「PRESTIGE」號，7名獲救船員晚上6點許，全送到梧棲童綜合醫院救治中。（童醫院提供）

蒙古籍貨輪台中外海船難！黑鷹出動7人獲救1台籍船員失蹤

一艘蒙古籍貨輪「PRESTIGE」號，22日因主機故障造成船身傾斜棄船求救！ 台中海巡隊獲報派遣附近海域巡弋的台北艦及3596艇火速馳援，並調派台中海巡隊10031艇緊急出勤，空勤總隊及國防部搜救機前往救援，海空展開救援。由附近日本貨輪救起5人，再由黑鷹直升機吊掛救回2人，剩一名70歲台籍船員張永高生死不明，獲救7人送到梧棲童綜合醫院救治。

蒙古籍貨輪「PRESTIGE」因主機故障，海事中心於22日14時32分接獲基隆海岸台電話通知，該台接獲「P」輪無線電求救，船位於台中港方位290，距離48.8浬，主機故障情況危急；基隆海岸電台仍持續呼叫該船未獲回應，已請附近日本籍貨輪「ORCHID ACE」協助前往查證。

該輪被發現危急時，船員正在棄船，當時請基隆海岸電台詢問該輪油量，並轉知棄船前務必關閉油筏，攜帶船體結構及油櫃圖，「P」輪嚴重右傾，日籍輪在旁救援，後來回報該船已沉沒，船上船員落海搶救中；國搜中心派空勤總隊直升機起飛前往，海巡署派台北艦前往搜救。

台中海巡隊指出，5名船員登上救生筏由日籍貨輪ORCHID ACE救起，並由空勤總隊直升機成功吊掛上機，直升機並於現場海面救起另2名落海船員，7名船員送往清泉崗機場，轉送到梧棲童綜合醫院救治；一名70歲台籍船員張永高生死不明。

梧棲童醫院急診部主任魏智偉說，該院收治7名落海船員，目前傷者生命跡象穩定，其中1名頭部明顯外傷、1名膝蓋受傷與胸部挫傷、1名肩膀疑似脫臼等，另4人傷勢大多是擦挫傷較輕微；傷者身分逐一確認中。

海巡署艦隊分署強調，目前附近海域還有巡弋的台北艦及3596艇、10031艇進行搜索；截至晚上9時，尚未發現70歲台籍船員張永高的下落。