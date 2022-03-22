LUX髮的補給系列新品_冰河水胺基酸洗護系列產品情境圖。（LUX提供）

LUX髮的補給系列新品_冰河水胺基酸洗髮精450G，359元。（LUX提供）

口碑銷售雙冠王的日本「LUX髮の補給機能飲」，日本專業團隊為台灣偏油性髮消費者，量身打造的「LUX冰河水胺基酸洗護系列」，以冰河水為主成分，有效清潔頭皮，帶走髒污及多餘油脂，同時搭配保濕成分，讓頭皮與秀髮重回健康的油水平衡狀態。

日本製「LUX髮の補給機能飲」系列2020年在台上市後，屢屢創下銷售佳績，更在2021年創下銷售超越88座東京鐵塔^高度的驚人成績！如同肌膚需要天天使用保養品，LUX髮の補給機能飲，在每次洗護髮時從髮根到髮尾，為秀髮補給養分，如同“機能飲”概念，給予秀髮光、潤、彈的呵護能量。

日本團隊專為台灣市場打造，特別為偏油性髮質研發、具油水平衡功效的「LUX冰河水胺基酸洗護系列」，特別添加來自海拔4600m的羅莎峰純淨冰河水，結合法國火山泥萃取^^，以綿密細緻泡沫，溫和清潔髮絲髒污、洗淨多餘油脂。同時配合神經醯胺保濕滋潤成分與黃金比例複合式胺基酸，模擬秀髮結構，以11種複合式胺基酸黃金比例組成，讓87％都是由蛋白質所組成的秀髮，透過蛋白質構成基礎的胺基酸，補給髮絲根本，重塑柔順光澤。