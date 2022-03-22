台灣賽車教父廖志賢砸500萬重金改裝打造的「打龜號」，17日在溪州鄉濁水溪畔一處私人飛行教練場測速。（謝瓊雲攝）

有台灣「賽車教父」之稱的廖老大（廖志賢），與大陸網紅杰尼龜「HG杰爺」約定比賽0到400公尺誰車速快，杰尼龜最快成績為8.93秒，不過廖老大仔細分析數據，轟這成績根本造假，更放話杰尼龜若能「公開」再跑出一次相同數據，廖老大不但退網，還捐1000萬人民幣給紅十字會。

廖老大因不滿杰爺酸台灣沒有快車，斥資500萬改裝奧迪TT RS「打龜號」，要與對方比賽0到400公尺加速賽。17日打龜號測得0-100公尺的成績為2.16秒，遭杰爺嗆造假，廖老大昨（21日）晚直播宣告要揭發杰尼龜成績造假，今（22日）就開直播拆解杰尼龜如何造假。

廖老大指出，杰尼龜0到400最快成績為8.93秒，這是上傳「車涯」測速平台的成績，而在車涯的紀錄，杰尼龜排名第8。廖老大將前8名數據列印出來，指出比杰尼龜快的人0到10公尺都是0.2幾秒，排名第8的杰尼龜0到10竟然是0.14秒，很確定這個是造假的。此外在起跑時，G值越大速度越快，排名前面的都是正G值，G值往上提，而杰尼龜起跑後G值竟然是往下降的，廖老大質疑：「為什麼有一個負G值，車涯公司竟然可以接受？」。

廖老大推測，起跑剎那，車涯紀錄器並沒有鎖在車身上，是起跑之後再丟上去，而廖老大測試的方法是用磁鐵吸上去。

廖老大嗆聲：「4月15日前我沒辦法刷掉你的車涯8.93秒，我退網我捐款100萬人民幣」，更放話杰尼龜：「你只要再重新做一次，公開把車涯鎖在車上，再做一次0.14秒，我廖老大退網、捐1000萬人民幣給紅十字會」。

更轟對方不只是玩車沒有車品、做人沒有人品，你這個人真的很可憐，你已經人設崩裂了，竟然造假來跟大家玩，搞一個造假的成績，「你好意思出來做網紅嗎？好意思嗎？」。