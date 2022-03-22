尼可拉斯凱吉某位鐵粉在西南偏南電影節四處張貼了有著尼可拉斯凱吉照片及自己電話號碼的傳單。（車庫娛樂提供）

奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）主演的《超吉任務》（The Unbearable Weight of Massive Talent），由《祝你忌日快樂》製片團隊耗資超過12億台幣重金打造，將於4月22日與全美同步在台上映。日前於美國西南偏南電影節全球首映後，獲媒體觀眾一致爆棚好評，尼可拉斯凱吉極盡無厘頭又挖苦自己的演出可說是玩出演藝生涯新高度，也讓該片在爛番茄影評網上獲得100％滿分評價，在IMDb上的評價也均分高達9.3分，可說是尼可拉斯凱吉重返榮耀之作。

該片先前暫定的中文片名《不能承受的天才之重》，由於收到許多觀眾反應片名不夠「凱吉」且常會記錯，電影公司特別宣布將中文片名正式定名為《超吉任務》，更能貼近尼可拉斯凱吉在片中飾演自己的劇情主軸，並讓觀眾更有共鳴。最新正式預告中除揭露《曼達洛人》佩德羅帕斯卡飾演的億萬富翁超級狂粉，竟然是地表上最窮凶惡極的大毒梟，獲邀參加其生日派對的凱吉被迫與中情局合作將哈維緝捕到案，一場凱吉手持《變臉》金色雙槍的雙人對峙戲碼，可說是大開《變臉》玩笑，而預告最後凱吉大展招牌「凱吉瘋」演出，更是令熱愛凱吉的粉絲嗨到不行。

一名凱吉的鐵粉日前在西南偏南電影節上自行列印了近500份上頭有著尼可拉斯凱吉照片及自己電話號碼的傳單，在會場四處張貼，該名粉絲表示「尼可拉斯凱吉從來不是為了票房接演電影，而是為了粉絲而演出角色，或是只接演他想演出的電影。當我看到《超吉任務》的預告片，就知道這是部是為了支持他的粉絲而接演的電影。尼可拉斯凱吉真的很愛自己的粉絲，他是個真正的演員，或許更像是個戲劇家」。就在上週六，這名鐵粉的苦心也被凱吉給看見並親自致電，尼可拉斯凱吉對此回應，「我自己也是個電影愛好者，所以每當有人對電影感興趣時，我總是很樂意和對方聊聊，我想讓你知道我收到了你的訊息，並致電給你祝福你一切順利。」

此外，尼可拉斯凱吉也在電影節接受媒體專訪時坦言自己想加入「DC宇宙」的意願，「最近有部由羅伯派汀森主演的新《蝙蝠俠》電影，雖然我還沒看過，但我認為這部片會很棒。文森普萊斯過去曾在66年版的《蝙蝠俠》影集中飾演反派『蛋頭』，我對故事已經有了大概的想法，我覺得我可以讓這個角色變得超級可怕，希望華納兄弟可以聽到，我很願意飾演『蛋頭』這個角色！」