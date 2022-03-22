Timotei蒂沐蝶金盞花染燙修護洗髮精。（Timotei提供）

Timotei蒂沐蝶深層純淨洗髮精 。（Timotei提供）

Timotei蒂沐蝶薰衣草豐盈洗髮精。（Timotei提供）

日本製洗護髮品牌Timotei蒂沐蝶，以歐洲認證天然有機植萃成分聞名，日本專業團隊嚴選多種天然植物成分，滿足不同髮質的洗護潤髮需求，每天自然而然沐浴在天然有機植物散發的香氛感官饗宴中，讓me time成為每天最期待的芳香療癒時刻。

Timotei蒂沐蝶為您推薦「薰衣草豐盈植萃系列」，嚴選狹葉薰衣草與茶葉萃取，搭配醒目薰衣草、廣藿香、茶樹、藍膠尤加利等植物精油，天然有機植萃散發的精純香氛，讓洗潤髮使用瞬間，如同一秒置身南法薰衣草花田。

「薰衣草豐盈植萃洗髮精」不含矽靈、無添加Parabens防腐劑及合成著色劑，讓秀髮健康自然呼吸，細緻馥郁泡沫讓頭皮按摩時獲得舒緩呵護，洗淨後秀髮自然展現蓬鬆豐盈的空氣感，是扁塌髮口碑愛用單品。

「薰衣草豐盈植萃護髮乳」同樣蘊含天然有機植萃成分，護髮分子深層滋養髮芯、鎖住潤澤，有效撫平毛燥秀髮，護髮後健康髮絲輕盈柔順、好梳理，搭配同系列洗髮精使用效果更佳。

除了「薰衣草豐盈植萃系列」，Timotei蒂沐蝶也為不同髮質提出不同的天然有機洗護髮對策，讓秀髮在天然植萃的呵護中，展現健康亮澤。

日本職人專為染燙受損髮質打造 「金盞花染燙修護植萃系列」，含源自天然的金盞花精萃，有效修護受損髮芯空洞，胺基酸滲入髮芯，頭髮健康強韌柔順。蘊含檸檬、橙香、尤加利與癒創木精萃，香氛紓緩清新，撫慰心靈。

為中性髮質打造 「深層純淨植萃系列」，含源自天然的綠茶精萃，深層潔淨，還給秀髮柔韌健康光澤。蘊含檸檬、青檸、檸檬草與尤加利葉精萃，增添清爽提振，愉悅安神的香氛享受。

專為中性偏乾髮質打造 「玫瑰保濕植萃系列」，含源自天然大馬士革玫瑰精萃，深層補水保濕、撫平毛躁。玫瑰香氛舒緩愉悅、奢寵身心。

日本職人專為中性偏油髮質打造 「茶樹清爽植萃系列」，含源自天然的茶樹精萃，幫助去除多餘油脂，頭皮清爽無負擔。蘊含綠薄荷、百里香與薄荷精萃，療癒清透、草本清新。