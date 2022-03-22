「給認真的人掌聲，就是為社會點燈！」111大學繁星推薦放榜，台中市立清水高中表現亮麗，共錄取66位學生及1位通過醫學系第一階段；其中台大1位、清華1位、陽明交大1位、政大1位、成大2位、中興2位、中央2位、中正2位、中山1位、師範及教育大學6位、醫學大學6位含1位通過醫學系第一階段同學，表現十分優異！本次連同特殊選才錄取5位同學，總計已有71位準大學生，其中錄取公立大學及通過醫學系第一階段合計共錄取37位，指標大學錄取人數比去年成長，表現優異。

清水高中指出，該校 陳意舒同學沙鹿國中畢業，高中時期勤奮認真學校排名1％，三年沒有補習靠自己努力學習；學測國文、英文、數學B、社會都是15級分、數學A考12級分、自然科14級分，也達全國頂標水準，這次順利錄取國立台灣大學社會學系。

蔡宜貞同學，清水國中畢業，靠自己努力學習，勤於發問，校內排名1％，這次學測四科56級分(國文、英文15級分、數學A12級分、自然14級分)，順利通過國立成功大學醫學系第一階段篩選，將全力準備第二階段甄選挑戰。

趙子詮同學，清水國中畢業，校排1％，學測各科也達頂前標水準，順利錄取國立清華大學電機工程學系。林恩存同學，梧棲國中畢業，校排1％，學測成績達頂前標水準，順利錄取國立成功大學材料科學及工程學系。吳欣俞同學，曉明女中國中部畢業，校排2％，學測各科成績也有不錯表現，本次順利錄取國立政治大學經濟學系。

張昀宸同學，校排5％，清水國中畢業，本次錄取國立陽明交通大學傳播與科技學系。這些都充分證明社區優秀學子，就近選擇優質學校就讀，經過三年的努力，一樣可以錄取頂尖大學。 陳嘉慧同學，鹿寮國中畢業，因為父親、母親生病，希望學習護理、藥學相關知識，利用專業照顧家人，讓他們不受病痛折磨，也希望以自己的能力照顧更多需要幫助的人。她以校排8％、學測各科成績表現不錯，順利錄取中山醫藥大學護理系。

嘉慧家境十分清寒，但積極向上，勤奮不懈，她於2021年榮獲臺中市政府教育局向陽教育獎之肯定。她在求學路上，從國中到高中，許多師長協助申請各項獎助學金，紓解家庭經濟壓力。為了回饋社會，她與家人攜手投入各項志工服務工作，像是擔任社區環保志工、常至老人院關懷老人、去育幼院陪伴小孩玩耍，透過志工服務，她看得更深遠，也學到更多。

校長黃偉立強調，今年繁星推薦的升學表現，在質量方面都有長足進步，尤其在今年新課綱第一屆，加上學測試題偏難的情況下，能夠維持水準之外，展現出更優異表現，誠屬難能可貴。