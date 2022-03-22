知名實況主「亞洲統神」張嘉航有一個兒子「晨晨」，今年6歲即將升上小學，統神也經常讓晨晨出現在自己的遊戲實況直播中。統神昨(21)日在YouTube頻道上傳實況精華，他要兒子晨晨在旁觀摩自己玩「糖豆人」，還說：「爸爸在網路上的稱號是遊戲天才」，打算露一手讓兒子學習他的遊戲技術；沒想到結果竟有一局慘遭淘汰，被晨晨虧「不夠強」，惱羞的統神使出了家長大絕招：「去睡覺！」，笑翻網友。

影片開頭，晨晨剛結束一局糖豆人，似乎對結果不甚滿意，統神見狀便把原本要去睡覺的晨晨叫回來：「你看爸爸玩一場，爸爸教你怎麼玩」，並說到自己在網路上的稱號為「遊戲天才」，自信爆棚地要兒子觀摩學習。沒想到遊戲過程卻頻頻卡關，完全不如統神所預期的順利，結果一局遊戲驚險過關，另一局則是慘遭淘汰，晨晨在旁虧老爸說：「看吧、看吧，出局了你不夠強」。

玩「糖豆人」的遊戲過程頻頻卡關，不如統神所預期的順利。（圖／取自統神頻道）

統神沒有成功破關的怨念全寫在臉上，無奈地打發兒子「去睡覺」，還遭到不饒人的晨晨反問：「那你呢？」，讓他惱羞回說：「你不要管我，我是大人」；網友紛紛在影片底下留言笑虧：「晨晨的表情跟菁英看銅牌操作的表情如出一轍，加上那字裡行間的恨鐵不成鋼，隔著螢幕都能感受的到那股深深的無奈」、「如果是大的淘汰那更是無藥可救」、「其實神之子是想要爸爸顧好身體，跟他一起睡覺」。

（影片來源取自《統神大戲院》若有移除請見諒）

統神前(20)日還曾在他的節目《阿航之聲》中大聊烏俄戰爭，他一再強調「烏克蘭是不可能贏的」，統神認為即使贏也不叫贏，因為人民流離失所、死傷慘重，這不是打遊戲，人不會死而復生。對此，就有香港觀眾Call In問「烏克蘭為什麼贏不了？」這名觀眾仍堅持只要打消耗戰，歐洲就會伸援手，讓統神覺得荒謬，質疑對方是不是沒在看新聞。統神接著表示各國如果會幫一開始就會幫，況且俄羅斯還沒有真的下功夫，「你再制裁他，你搞到他真的不爽，一個生化武器下來，你全部志願役都變成生化人啦，他只是不願意用而已，你不要逼他嘛。」