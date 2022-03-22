鮮肉擁千萬身價一定吃得開？1名網友日前得知公司新來的8年級男同事「南部資產有5000萬」，羨慕喊女友可以隨便挑了；此事曝光後，其他網友留言「個性不合還是沒辦法」、「不看錢的女生還是很多的吧」，也有網友點出關鍵「祖產」並非「財產」，「家產幾億的但只能領爸媽月薪，看得到吃不到的錢也沒用」。

該名網友在PTT上發文表示，他所任職的公司近期來了1名新人，是8年級生，新人到職第1天在與老鳥們聊天時意外透露「南部的資產有5000萬」，原PO得知後很驚訝，「我旁邊的同仁就說X！8年級身價又5000萬，女友隨便你挑了」，原PO對於同事的想法感到疑惑，詢問網友「現在的社會真的是這樣了喔？8年級身價5000萬，女友真的隨便你挑？」

網友得知公司新來的男同事「南部資產有5000萬」，羨慕喊女友可以隨便挑了，其他網友則說「家產幾億的但只能領爸媽月薪，看得到吃不到的錢也沒用」。（翻攝自PTT）

其他網友紛紛留言「很多人到退休還不見得身價5000萬，不懂你在懷疑啥」、「你為什麼會覺得這是錯的」，也有人說「X話而已，一大片山林也可以五千萬」、「不看錢的女生還是很多的吧」、「五千萬兌現成跑車、豪宅，那交女友當然隨便換，重點是物質兌現」、「個性不合還是沒辦法」、「確實有錢可以挑很多人了啦 但還要防別人是看上你的錢」。

也有不少網友點出關鍵，「如果都是自己賺的那另當別論啦，但這麼年輕這麼多錢高機率是祖產，基本上還要看爸媽甚至家族臉色，如果是這樣的話，女生可能就會想一下了」、「家產幾億的但只能領爸媽月薪，看得到吃不到的錢也沒用」、「是爸媽給的還是自己賺的差很多，爸媽給的基本上也沒辦」、「八年級去上班，你以為五千萬是他自己的喔」。