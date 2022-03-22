＃小橘燈2.0 全新升級＃眼部小橘燈2.0 母親節6折起。（伊麗莎白雅頓提供）

購買新品 ＃淡斑小銀膠，即可獲得時空還原再生露20ml以及艾地苯奢華肌密精粹5ml，等於用64折的價格買到超豪華保養組合。（伊麗莎白雅頓提供）

巨星級的經典保養 ＃黃金膠囊 質感新包裝 預購會驚喜獻禮。（伊麗莎白雅頓提供）

紐約肌膚保養專家伊麗莎白雅頓，祭出最高規格母親節特惠，包含頂級抗老艾地苯、時空彈力膠囊系列、名人最愛八小時、人氣綠茶與白茶香氛等，集結旗下經典品項外，更納入包含「艾地苯高效抗皺活膚眼部精華2.0」、「HA白金澎潤保濕膠囊90顆」兩項重量級新品；預購會更有「超進化黃金導航膠囊 新包裝」推出多款超值優惠組合，用最暖心的價格搶攻母親節市場。

伊麗莎白雅頓台灣區總經理馬敏桂表示，「源自醫學科技背景，有著第一名抗老精華之稱的艾地苯高效橙燦精華2.0，今年一樣推出眾多母親節專屬禮物組，等於買單品就送價值超過$3000元的保養組。新上市的艾地苯高效抗皺活膚眼部精華2.0，更直接納入母親節特惠組合，直接以7折的價格買到詢問度最高的新品！」

今年母親節品牌首次推出『HA白金澎潤保濕膠囊90顆』大容量包裝，加量價格更優惠，相較於60顆包裝的正規版，以73折的實惠價格回饋給愛用者，成為今年母親節檔期囤貨首選。

品牌熱銷冠軍明星商品、肌膚修護神隊友『超進化黃金導航膠囊』顆顆扭轉10年肌齡，推出全新超質感包裝，母親節預購會隆重亮相！巨星級的肌膚保養精華，高度潤澤、修復肌膚保濕屏障，同時改善老化鬆弛問題，肌膚更緊緻年輕，針對沙漠乾燥肌、換季敏感肌特別有感，預購會專屬限時優惠150顆5550元。

今年2月才剛上市便衝上該月熱銷排行的光纖鑽白智慧淡斑美白膠囊同樣也在母親節回饋消費者，凡購買新品 ＃淡斑小銀膠，即可獲得時空還原再生露20ml以及艾地苯奢華肌密精粹5ml，等於用64折的價格買到超豪華保養組合。

母親節檔期除了上述兩大重量級新品外，雅頓的零負評人氣商品、網路推薦八小時潤澤護唇膏SPF15兩支只要990元，受年輕人喜愛的綠茶香氛系列推出眾多優惠，綠茶香水沐浴膠兩罐799元；於母親節期間凡購買任1商品或特惠組還可以399元加價購買綠茶香水50ml。