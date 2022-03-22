不少人自我介紹時也會提到居住地，不過一名女網友發現，住板橋的人在自我介紹時，都喜歡說住板橋，而不是住新北，因此好奇「板橋人是不是都以居住在板橋為榮」，貼文曝光也引起網友熱議。

一名女網友在PTT的WomenTalk板發文指出，身邊住台北的同事在自我介紹時，有的人會說自己住哪一區，也有人會直接說住台北市，比例各半，但如果同事住在板橋，一定是說「我住板橋」，不會說「我住新北」，且無一例外，讓她相當好奇，「板橋人是不是都以居住在板橋為榮」。

對此，有在地人點頭表示，「這是一種認同感」、「板橋也是好聽的地名之一」、「畢竟講板橋沒人會不知道吧」。不過也有網友直言，「新北太大了一般都不會說是新北啊」、「從來沒有人說自己住新北的，都嘛講地區，只是剛好住板橋人最多而已」。

此外，還有人提到，「中壢人也不講自己是桃園人」、「住中壢也不會說桃園啊，看跟什麼人說吧」、「只講新北的一定是不想讓你知道他住哪而已」、「我只有不想告訴對方的時候才會回新北」。