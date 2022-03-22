2022 TPGA台巡賽季23日起正式開打，由肇喜登峰巡迴賽開幕站長華公開賽在高雄信誼球場揭開序幕，這是去年起列入台巡賽程的肇喜登峰巡迴賽6站中的第1站，每場賽事總獎金均為台幣315萬，冠軍獎金60萬，四回合72洞賽程有144位選手角逐冠軍。

長華公開賽由三商集團榮譽董事長翁肇喜個人總冠名贊助，長華集團單站冠名主辦，信誼球場協辦，22日先舉行職業、業餘配對賽，22位職業選手與70多位社會業餘人士配對同組揮桿，採新史克藍波計分制，最終由職業球員林文科與3位社會業餘人士王一峰、莊遠益與蔡任峯，以總桿低於標準桿10桿的62桿贏得冠軍，每位社會業餘球員各獲得YAMAHA Inpres球桿袋一個。

長華集團總裁黃嘉能受邀參與開球儀式，以實際行動證明對選手及賽事的重視，這是長華第一次冠名主辦高爾夫球賽事，黃嘉能並在配對賽頒獎晚宴上宣布，將贊助長華公開賽到2024年，也允諾明年長華公開賽將提供加碼獎金給衛冕球員。

長華公開賽國內菁英選手盡出，去年度總獎金排名前60名種子球員幾乎全員參加，包括2021台巡賽獎金王李玠柏（2021台巡賽五冠），肇喜登峰巡迴賽獎金王、也是台巡賽總獎金排名第2的洪健堯、台巡賽總排名第3的王偉祥（2021台灣三商名人賽冠軍）、第4的詹世昌（2022亞巡賽兩冠）、第5的黃頎及排名前10選手均參加角逐，也有超過10位長春好手例如52年次呂文德、盧建順、汪德昌、葉彰廷、謝錦昇與林吉祥等著展現身手。

賽事前兩回合後，取總桿成績前50名選手晉級後兩回合決賽。