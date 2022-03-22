台北市議會23日開議，市長柯文哲24、25日將赴議會施政報告，藍綠、新黨黨團攻防重點將著重在台北大巨蛋案、社會住宅進度、市場改建、電力及人口政策，由於是柯文哲任內倒數第2個會期，加上年底即將大選，議場上勢必是炮聲隆隆。

柯文哲任期剩下9個月，最近有平面媒體公布民調，柯北市不但施政滿意度吊車尾，市民幸福感與光榮感也相當差。國民黨台北市議會黨團書記長王欣儀表示，在缺工缺料、通膨的環境下，許多工程都可能因此延宕，比如成功市場改建恐怕就會跳票，要求柯文哲必須提出因應方案。

北市議會民進黨團總召梁文傑指出，柯文哲必須向市民說明社宅政策，松湖超高壓變電所蓋或不蓋也要跟市民交待。

北市新黨黨團召集人潘懷宗認為，即將卸任的柯文哲面臨市場改建工程缺工、缺料的重大挑戰，先決條件是不能頭洗一半就走人，把爛攤給下任市長收拾。

他說，台北市整體的人口政策，新黨也將要求柯文哲專案報告，目前因為人口銳減，即將跌破250萬大關，造成士林、北投區議員席次，和松山、信義區議員席次將各減少1席，同時，連副市長也必須裁撤1位，影響相當大。