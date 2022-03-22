110學年度JHVL甲級國中排球聯賽4強賽，22日在屏東縣立體育館激烈交鋒，女子組衛冕軍雙十國中一度遭遇小亂流，仍25比15、21比25、25比18、25比20擊敗重返4強的大觀國中，雙十國中連續兩年闖進JHVL冠軍戰，並準備與建國國中重演106與107學年度的冠軍戰對決戲碼。

雙十國中不但是本季JHVL女子組衛冕軍，而且從101學年度至今，已拿過6座JHVL女子組冠軍，甚至在103至106學年度期間，締造過史無前例的4連霸紀錄，本學年度來勢洶洶，4強賽雖第2局失利讓出，但馬上重整旗鼓，最終順利收下冠軍戰門票。

上個學年度初掌兵符就帶兵奪冠，並獲得最佳教練獎項肯定的「妞妞」羅儀璟表示，與上個賽季相比，本屆雙十國中有更多優秀的快攻手，經驗也更成熟，因此，她們會嘗試更多快攻打法，而不需要把所有重心都擺在主攻手身上，至於冠軍戰要面對老對手建國國中，羅儀璟說：「球隊原本就沒有設定對手，誰來都一樣，就是全力拚連霸！」

而冠軍戰另一支球隊建國國中，雖不像雙十國中那樣戰績顯赫，卻也算是近年JHVL女子組的4強常客，更是在107學年度終結雙十國中4連霸紀錄的攔路虎，這一次，是建國國中相隔兩年後重返JHVL女子組冠軍賽，加上又是「宿命對決」，令今年JHVL女子組冠軍戰未演先轟動。

男子組方面，上個賽季初嚐隊史首座JHVL冠軍滋味的麥寮高中國中部，今年雖順利擠進4強窄門，但碰上奪冠呼聲相當高的潭秀國中，麥寮高中國中部雖靠著主攻手吳育胺力撐大局，可惜仍擋不住多點開火潭秀國中，潭秀國中以25比22、25比16、25比21直落三，收下等了3年的冠軍戰門票。

男子組另一場4強戰，潮州國中與新園國中聯手演出「屏東內戰」，新園國中是上學年度JHVL男子組亞軍，而初次踏進4強決賽的潮州國中強勢來襲，即使潮州國中先20比25丟掉第1局，接下來以26比24、25比23、25比17連拿三局，最終反以3比1逆轉勝，這也代表今年JHVL男子組冠軍戰，將出現全新的對戰組合。

建國國中再度挑戰JHVL女子組冠軍。（高中體總提供）