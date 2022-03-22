2月24日，俄羅斯以近乎偷襲的方式，沉重打擊了烏克蘭主力部隊，多數人都悲觀的認為，烏克蘭的有生力量可能難以對抗俄軍的入侵，但是往後的發展卻令人吃驚，剩餘的烏克蘭部隊憑著單兵反裝甲武器，搭配無人機在空中的觀測，沉重的打擊了俄羅斯坦克部隊的挺進，而且俄軍坦克並非落後之物，不管T-72BM3、T-80U、T-90，都有遭擊毀的記錄。坦克做為昔日的陸戰之王，似乎在烏克蘭戰場上鎩羽。

據《基輔獨立報》(Kyiv Independent)援引烏克蘭國防部的說法，截至3月13日，烏克蘭已經擊毀了俄羅斯389 輛坦克，和1,249輛裝甲運兵車。雖然這些數字沒有辦法得到對手的核實，但俄軍有大量的戰甲車遭到各種單兵反裝甲武器擊的摧毀是不爭的事實。

而且有意思的事，許多遭擊毀的T-72坦克砲塔上頭罩有「鐵籠」，這是去年就被發現的簡易改裝，顯然就是為了對抗攻頂飛彈的設計，用以提前誘爆飛彈。

烏克蘭獲得最多的英國-瑞典合作的NLAW反戰車飛彈，具有輕量、便宜的優點。(圖/美聯社)

在戰爭爆發前，沒人知道鐵龍對策是否有效，如今我們都看到了，這些鐵籠一點效果都沒有，坦克遇到攻頂飛彈，仍然只有遭到徹底擊毀這個下場。

2020 年，《陸軍技術》(Army Technology)進行了一項網路調查，詢問軍事迷們「坦克是否值得投資」。結果6,000 多名受訪者中，仍有74%的受訪者認為主戰坦克仍然有投資的必要，只有26% 的人表示不值得。雖然仍以「擁坦克論」居多，但是這比例卻是幾年來的新低。

這個結果與反恐戰爭的經驗有關，在伊拉克和阿富汗的反恐戰鬥中，主戰坦克發揮的作用較小，大多數時候都不需要坦克的火力。但是隨著反恐戰爭的結果，鑑於下一場戰爭可能面對的是俄羅斯或是中國大陸這樣有著龐大裝甲部隊的對手，因此主戰坦克被認為更為重要。

但是，烏克蘭戰爭又顯示了另一種答案，烏克蘭部隊以小股兵力，在俄羅斯的坦克部隊行軍途中設伏，多數時候坦克根本來不及還擊。

這裡不能不提到美國海軍陸戰的做法，他們早兩年前就開始主動退役許多M1A2艾布蘭主戰坦克，認為坦克對於兩棲作戰與突擊任務幫助不大，許多被裁的坦克營乾脆就送給美國陸軍去調度。

更巧的是，美國陸戰隊正是最積極使用無人機的部隊，這正是目前烏克蘭部隊的作法，他們利用像是土耳其TB2「旗手」(Bayraktar)戰鬥無人機來打擊與觀測。

烏克蘭目前還有大約50架TB2，它可以攜帶4枚激雷射導引彈，最長滯空時間達到24 小時。TB2的性能不算頂尖，但是烏克蘭充份發揮了它的功能，它可以伏擊俄羅斯的雷達系統和干擾設備，甚至直接打擊俄軍地對空飛彈，以保護所剩不多的烏克蘭戰鬥機。

但是，另有一種看法認為，烏克蘭目前的戰鬥不能完全證明坦克已被時代淘汰，烏克蘭如今的作戰模式完全是「不得不為」，他們在開戰初期就損失太大了，只有單兵對抗坦克這一條路而已。並且在日後，各國必然會從烏克蘭戰爭中吸取教訓，加強坦克砲塔頂部的防禦，戰術也會有所改善。

比如說，雖然坦克裝甲無法對抗攻頂飛彈，但是具有主動防護系統(APS)的戰車是不是也如此？由於俄軍具有APS的坦克並不多，因此也無法證明APS對付不了攻頂飛彈，而坦克也可能利用無人機進行環境偵察，早期發現附近的敵方單兵部隊，那麼是不是坦克能夠再佔有防衛優勢？因此，坦克或許需要的是改進，包括防禦設備與戰術的改進。