仁寶5G小基站新品 亮相智慧城市展 22:162022/03/22 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 仁寶宣布推出多款5G NR小基站與多無線接取終端裝置，滿足室內與室外使用需求。仁寶5G產品包括小基站、通訊模組、無線網路分享器、智慧穿戴裝置，在智慧城市展中亮相的新品為搭載新款5G天線的小基站，仁寶表示，新天線將大幅增加數據傳輸速率和準確性，強化室內覆蓋範圍以及戶外長距離傳輸的能力，是業界最快的5G小基站，另外，同場亮相的新品還包括5G 毫米波RAN解決方案，能夠滿足端對端的毫米波應用需求，也能串接仁寶的各種毫米波終端設備。 智慧城市展3／22台北登場 Ionex智慧路燈點亮城市 和碩首度參展智慧城市展 童子賢親自站台 #仁寶 #小基站 #毫米波 #新品 #智慧城市展 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高通聯手遠傳打造5G專網方案 今年智慧城市展秀出 20:122022/03/21 財經 智慧城市展 成功申辦首團商務泡泡 04:102022/03/22 產業特刊 台北智慧城市展 將促六項跨國MOU合作 04:102022/03/17 產業．科技 智慧城市展雙主場 規模全球最大 04:102022/03/16 產業．科技 2022智慧城市展 首見北高雙主場 04:102022/03/20 專題周報 智慧城市展論壇登場 群創董座：面板扮演關鍵角色 18:042022/03/18 財經 智慧城市展 中華電、遠傳尬場 04:102022/03/17 產業．科技 智慧城市展 遠傳大秀永續智慧產業 16:342022/03/22 財經 小米最貴旗艦手機登台 04:102022/03/18 產業．科技 高雄智慧城市展24日登場 港務公司分享港群智慧轉型計畫 13:482022/03/22 財經 《電腦設備》力拚2025網路覆蓋率 仁寶全新5G小基站秀肌肉 15:492022/03/22 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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