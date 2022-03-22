仁寶宣布推出多款5G NR小基站與多無線接取終端裝置，滿足室內與室外使用需求。仁寶5G產品包括小基站、通訊模組、無線網路分享器、智慧穿戴裝置，在智慧城市展中亮相的新品為搭載新款5G天線的小基站，仁寶表示，新天線將大幅增加數據傳輸速率和準確性，強化室內覆蓋範圍以及戶外長距離傳輸的能力，是業界最快的5G小基站，另外，同場亮相的新品還包括5G 毫米波RAN解決方案，能夠滿足端對端的毫米波應用需求，也能串接仁寶的各種毫米波終端設備。