飛利浦一直以來推出了不少深受消費者歡迎的小家電，而繼「洗鞋小旋風」之後，品牌為了從頭到腳都能貼心照顧消費者，此次就再帶來全新飛利浦可摺疊輕巧掛燙機「元氣筒」，採圓筒流線外型，搭配簡約白機身與金環設計，摺疊收納後僅手掌大小，就算出差、旅行時也能放在行李中，方便隨時整平衣物皺褶，還能以高溫蒸氣去除異味與殺菌，居家外出都一樣適用。
全新的飛利浦可摺疊輕巧掛燙機「元氣筒」，為品牌首支可摺疊、重量更輕巧的掛燙機，擁有「30秒效率熨燙術」功能，早上出門前即能迅速擺平皺褶，而且每分鐘20g的強力穿透蒸氣不間斷輸出，不必再多買熨衣板也能直接熨燙衣服，還有超導技術金屬熨燙板，任何衣物都能適用，加上直覺式熨燙設計更能讓使用者輕易上手，也因為其能不間斷輸出高溫蒸氣，訴求一分鐘殺菌99.9%及殺螨100%，連沙發、窗簾、孩子的絨毛玩偶等都能使用，可是疫情下的另一好幫手。
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