台電嘉義區處配電中心今（22日）上午驚傳兇殺案，「前三冠王」棒球國手陰經龍與在台電工作的協力廠商張姓女子疑因感情生變，持約30公分的長刀刺死張女姓女友。據了解，兩人各自有過一段婚姻，離婚前就交往，相處超過15年，陰嫌近年來因罹患口腔癌情緒低落，而兩人長期有金錢方面問題，加上張女提分手，可能因此引發糾紛造成憾事，不過真正行殺動機還有待進一步釐清。

這起殺人案發生在上午9時許，陰嫌和女友在嘉義台電配電中心疑似發生口角，陰嫌當場持約30多公分的尖刀刺向女友肚子，張女大量失血，送醫搶治後宣告不治。陰嫌晚間被依殺人罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

據了解，陰經龍與張女各自有過一段婚姻，兩人離婚前就展開交往，離婚後交往12年，相處超過15年。陰嫌近年來罹患口腔癌，半年前開完刀後情緒低落。據了解，陰經龍與女友長期有金錢方面問題，而張女最近提出分手，可能因此讓陰嫌情緒不穩定、心生不滿，因而引發憾事。

陰經龍40年前曾是朴子少棒隊的隊員，榮獲世界冠軍，民國68年遠東區少棒錦標賽，陰經龍囊括全壘打、打擊率、打點「三冠王」。