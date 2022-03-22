俄羅斯總統蒲亭在國內最知名的批評者納瓦尼（Alexei Navalny）早已入獄，今天又被俄國法院判處大規模詐欺和藐視法庭有罪，因而判刑9年，他痛批蒲亭不敢面對事實。

納瓦尼遭判刑後在Instagram貼文說：「蒲亭害怕面對事實，我一直這麼說。對抗審查制度，把真相傳達給俄國人民，始終是我們的優先要務。」

他也推文說：「我要說：對我和其他政治犯的最好支持不是同情和讚美，而是對抗蒲亭欺騙和竊國政權的任何行動，任何反對這些戰犯的行動。」

納瓦尼也遭法院罰款120萬盧布（台幣約33萬元），律師說，納瓦尼會對法院的判決提出上訴。據路透社記者目擊，警方在法院外逮捕他的兩位律師。

納瓦尼正在莫斯科東方一處拘禁營地服兩年半的刑期，因為他違反過往罪行的假釋條件。但他說那些罪行是捏造的，為的是阻撓他的政治雄心。

稍早，憔悴的納瓦尼在法庭上站在律師身旁，現場擠滿監獄人員。法官宣讀指控時，45歲的納瓦尼看起來不為所動，自顧自低頭翻閱法庭文件。

檢方指控納瓦尼犯下詐欺和藐視法庭罪，要求法院把他送進最高維安級別的流放地（penal colony）13年。

法官科托娃（Margarita Kotova）說，納瓦尼公然侮辱法庭，屬刑事犯罪；她並證實納瓦尼否認犯下詐欺罪。

納瓦尼2020年出訪西伯利亞時，遭人以蘇聯時期的神經毒劑攻擊，轉往德國接受治療，去年返國時被捕入獄。

納瓦尼把中毒歸咎於蒲亭（Vladimir Putin）。克里姆林宮則稱無證據顯示納瓦尼遭人下毒；就算是被下毒，俄國也沒涉入。

俄國當局視納瓦尼及其支持者為西方支持的顛覆分子，決意破壞俄國的穩定。納瓦尼許多盟友都已逃出俄國。

納瓦尼的反對派團體已被當局貼上「極端主義」標籤並查禁，不過支持者仍持續在社群媒體上表達自身政治立場，包括反對莫斯科出兵烏克蘭。