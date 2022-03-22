繼特殊選才8人錄取國立中興大學等校後，台中市立豐原高中111學年度大學繁星推薦再傳佳績，創近年新高有87人上榜，95人於大學多元入學第一階段順利達陣，順利圓夢！今年錄取國立大學以及醫學相關科系的學生達53人，其中，包括台大、清大、成大、政大、中興、中央、中正等國立大學熱門科系46人，醫學相關科系7人，升學績效再創佳績！

豐原高中指出，該校高三學生張凱皓受同樣是校友父親影響，以最優異的國中會考成績選擇豐中就讀，但在高一時對未來志向迷惘，經班導師鼓勵及引導，利用課餘時間參加社團活動培養知識以外的興趣與能力，高二時體悟到時間管理的重要性，利用零碎時間閱讀課外讀物，很感激班導師三年來的陪伴及關心且傳授知識及讀書技巧，不斷提供豐富的資源及協助，也感謝豐原高中提供良好的學習環境，終於圓夢繁星錄取國立臺灣大學財務金融學系，希望在商業領域闖出一片天空。

數理實驗班學生陳芊諭因從小喜愛動物，在高一課餘活動參與了相關營隊後，更加確立自己的目標-獸醫系，身為108課綱第一屆學生，在充滿未知的情況下反而讓恐懼成為助力，包括每學年皆有上傳課程學習成果及多元表現、利用自主學習時間製作標本、整理參與營隊經驗、加強英文閱讀能力等等，雖在特殊選才失利，但也在準備過程中又增長了更多動物相關背景知識，終於如願以繁星推薦管道錄取國立中興大學獸醫學系。

校長羅瑞宏表示，今年是新課綱的首屆，在學測數A偏難下，學生選填校系趨於保守，此次繁星推薦的升學表現創近年新高，係師長們積極指導，學生抓對方向努力的成果。繁星推薦讓優質社區高中優勢展現！就讀社區型高中，是值得家長及學子們思考的選項！