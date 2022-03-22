油漆工失誤成就「一牆」藝術？1名網友日前花8700元請知名賣場的裝修師傅到府油漆，沒想到師傅準備上第2層時發現「用錯油漆了」，整面牆呈現冰淇淋融化樣，師傅不得已必須樣油漆刮除，沒想到網友曝光牆面恐怖照後，其他網友竟說相當有藝術感，「這風格我可以，很工業藝術」、「價值瞬間漲10倍」。

該名網友在臉書「爆料公社二社」發文表示，他日前花了8700元請知名賣場的的師傅重新油漆家中餐廳牆，本來以為交給專業處理一定沒問題，沒想到對方施工了1天，準備上第2層漆時，原PO才發現整面牆竟變成凹凸不平，有明顯油漆痕跡，師傅第一時間竟回應「用錯油漆了」。

網友請裝修師傅到府油漆，沒想到師傅竟用錯油漆，整面牆呈現冰淇淋融化樣，不過油漆刮除的牆面卻讓其他網友說相當有藝術感，「很工業藝術」。（翻攝自臉書「爆料公社二社」）

網友請裝修師傅到府油漆，沒想到師傅竟用錯油漆，整面牆呈現冰淇淋融化樣，不過油漆刮除的牆面卻讓其他網友說相當有藝術感，「很工業藝術」。（翻攝自臉書「爆料公社二社」）

該網友說，師傅稱必須把原本漆好的牆面全部刮掉，會再安排一天重新上漆，他事後曝光照片怒喊「XXX是不是沒有經驗的師傅也可以直接上啊？然後有專業的師傅可以說一下這個冰淇淋融化樣是甚麼狀況？」其他網友則說該賣場的師傅都是外包，沒有人在監工，因此水準不一，「真的找小朋友來用都比他強」、「他的價格已經在暗示你了」、「這很多業餘都可以了」。

不過原PO曝光牆面遭刮除油漆的照片，網友卻紛紛笑說蠻好看的，「這是藝術創作了吧，要加錢喔」、「我突然覺得你不用再重漆了，這個狀態簡直藝術品」、「這 瞬間漲了，八千七的十倍」、「這風格我可以，很工業藝術」、「多點龜裂痕會更有頹廢風」、「有可能你誤會人家了」。