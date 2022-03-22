副總統賴清德21日晚間回到母校成功大學演講，談未來世界將會面臨的困境與挑戰，他詢問學生「未來自己想做什麼」，豈料竟有42%的人選擇「躺平族」，讓他尷尬不已，消息傳開引發熱議，也有不少在場學生分享演講當下情形。

賴清德1991年自成大後醫系畢業，受到研究生協會邀請返回母校演講，演講中也調查在場200多位學生未來志向，沒想到竟然有高達42%的學生選擇「躺平族，阿姨我不想努力了」，讓賴清德頗為尷尬，但他也隨即打趣表示「要先找到可以訴苦的阿姨才行」。

此外，還有36%學生選則醫師、工程師等專職；24%人嚮往張忠謀，希望自己創業；18%則希望進入公職體系；還有16%則想要從政。

對此也有學生在《Dcard》成大版討論此事，就有在校生不解詢問「超過40%成大生說要躺平，是真的還開玩笑的」，其他學生則紛紛留言：「當然是開玩笑，怎麼可能只有40%」、「如果能躺平，你不躺嗎」、「真的吧，我看我周遭的人的想法都沒什麼希望跟未來方面的」。

還有去聽演講的學生曝光真相：「昨天有去的跟你們說，選項可以複選，我就選了創業+專業+躺平…」、「昨天聽到快吐血，問題幾乎沒被回答到，然後說時間不夠不能提問，卻還可以花20分鐘合照，青年選票get」、「他的回答都沒啥幫助，還舉自己當年買房的例子，說頭期款跟朋友借的，現在哪有本事這樣買」。

此外，也有人批評：「真的吧，房價高到很絕望，如果還要養小孩更可怕」、「平實大樓賣到50，台南到底有什麼本錢賣這個價格」、「看到房價跟消費，誰還有時間顧未來，能邊賺錢邊養活自己就不錯了」。