近期，鋰、鎳等重要原材料價格猛漲，愈演愈烈，環環傳導，車價被迫頻繁上調，已引起了大陸汽車行業組織和政府主管部門高度關注。中國汽車工業協會副秘書長陳士華表示，哄抬動力電池原材料價格，對新能源汽車產業破壞極大，國家主管部門針對這種不正當競爭行為，已經明確表態將堅決重拳打擊。

大陸汽車縱橫22日報導，陳士華指出，本輪原材料價格超常規上漲，背離了正常供需關係，屬於非理性上漲，存在炒作方為搶抓鋰產能擴張前的最後視窗期，囤積居奇、蓄意哄抬物價的不正當競爭行為。上游企業定價應回歸理性，車企也要穩住陣腳。

陳士華還表示，哄抬動力電池原材料價格，對經過十多年努力培育和正處於補貼退坡、換擋前進期的新能源汽車產業破壞性極大，影響新能源汽車這一國家戰略性新興產業平穩健康發展，更影響當前正在構建的「雙迴圈」格局，與國家發展戰略背道而馳。

此外，中國汽車工業協會自2021年下半年以來已經將原材料漲價納入監測視野，並於近期加大行動力度，向相關主管部門提交應對建議。國家主管部門針對這種不正當競爭行為，已經明確表態將堅決重拳打擊。