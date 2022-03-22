北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫日前在一場有關中國經濟前景的演講中表示，經濟增長速度是最大的大局，2021年中國人均GDP已達12551美元，但2021年7月世界銀行將高收入國家門檻調高為12695美元，因此今年應該就能跨過門檻成高收入國家。一旦中國變成高收入國家，全世界高收入國家的人口總數會翻一番，從16%變成34%，大家都有機會見證這個歷史。

林毅夫在這場「兩會解讀與中國經濟前景」的活動上發表演講談到經濟增長速度問題、如何創新以及中國何時變成高收入國家的問題。他說，對中國來講，經濟增長速度是最大的大局，因為中國要構建以國內大循環為主體的新發展格局。中國的經濟體量越大，並且服務業的占比越高，那麼必然國內迴圈的比重就越大。如此就要提高收入水準，要經濟增長。

其次，我們要胸懷兩個大局，中華民族偉大復興的戰略全域包括政治、文化等多個方面，但是經濟是基礎。要實現中華民族偉大復興，目標定在購買力平價計算的中國人均GDP是美國的50%——大約是韓國在2002年時的水準。但是目前按照購買力平價計算，中國人均GDP只有美國的20%多，要從20%多變成50%，而且在2049年就實現，那必須有比較高的經濟增長速度。如此才能駕馭全球百年未有之大變局，成為第一大經濟體，讓美國無法卡中國的脖子。

此外，美國還需要中國的市場來維持美國自身的發展，中國到2035年之前應該還有8%的增長潛力。中國在發展過程當中，8%的增長潛力代表一個可能性，但是也必須考慮國內國際其他方面的要求，考慮到發展是構建新發展格局，中國應該可以實現每年6%的增長。今年政府工作報告定的目標是國內生產總值增長5.5%左右，比我的預期低，因為當時沒有俄羅斯與烏克蘭的戰爭。俄烏戰爭爆發以後，國際石油價格猛漲，糧食、礦產資源價格猛漲，再加上美國對俄羅斯制裁，給國際金融帶來了很多不確定性，中國當然會受到影響。

林毅夫說，從19世紀中葉到現在，發達國家的平均增長速度是大概每年3%左右。其中，人均GDP或勞動生產率提高大概是2%左右，人口增長1%左右。因此，中國今年經濟成長目標定在5.5%左右，是一個合理的、實事求是的目標，中國發展的基本態勢還是可以維持的。

至於中國什麼時候可以變成高收入國家？林毅夫指出，2021年中國人均GDP已經達到12551美元。世界銀行的上高收入國家門檻是12535美元，如果按此標準，中國去年就已經是高收入國家。但2021年7月份世界銀行、聯合國做了調整，新的高收入國家門檻是12695美元，中國去年是12551美元，和新標準相距只有1.8個百分點。今年中國要實現5.5%左右的增長，然後匯率不發生變化，今年中國就應該可以跨過高收入國家的門檻，變成高收入國家了。

林毅夫表示，12695美元是按照現價匯率計算的，匯率會波動。但不論怎麼波動，如果今年不跨過這個門檻，明年應該會跨過這個門檻，再退一步，相信在2025年「十四五」規劃完成的時候，一定可以跨過這個門檻。

林毅夫最後說，跨過這個門檻當然是中華民族偉大復興的重要里程碑，中國人非常有幸從一個世界上最貧窮的國家進入到一個高收入國家。這同時也是人類經濟史上的重要里程碑，因為至今所有高收入國家的人口只占世界人口比重的16%，如果中國加入高收入國家行列，全世界高收入國家的人口會翻一番，從16%變成34%。他強調，「我相信，我們一定有機會見證這個歷史。」