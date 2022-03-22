國內飲料飲品包材龍頭廠宏全（9939）22日經董事會通過2021年度合併財報，去年度合併營收213.83億元，年增10.51％，僅次於2019年度215.27億元，創歷史次高，因營業毛利率22.97％，高於2020年度的21.22％，稅後盈餘19.65億元，年增18.69％，EPS 6.83元，高於2020年度5.72元，無論EPS及稅後盈餘，均創歷史新高。

為擴大集團生產基地布局，宏全22日經董事會通過，承租台中港自由貿易港區土地，建造第二期倉庫及購置機器設備等，總投資約2.8億元。

另集團旗下子公司宏全食品包裝（漳州）公司購置生產設備、週邊設備及興建倉庫，共投資12.1億元；集團旗下子公司宏全食品包裝（滁州）公司購置土地、廠房及生產設備，共投資9.1億元。

宏全22日董事會通過2021年度股利案，每股擬配息4.3元，高於2020年度的3.6元，配息率為63％，若以22日收盤價76.7元計算，現金殖利率約為5.6％，創配息歷史新高，宏全今年股東常會訂於6月17日。

宏全表示，集團主要營運地區為台灣、大陸及東南亞，近年來宏全在大陸及東南亞持續擴大規模，占宏全合併營收六成，已成為宏全持續成長的二大支柱，也是近年來宏全獲利逐年提升且持續展現效益的主因。

至於集團去年度各廠區營收占比，分別為台灣廠39％、大陸廠33％、東南亞廠27％，及非洲廠1％。

宏全強調，旗下大陸廠區營運，從2018年到去年獲利成長14倍，歸功於公司專注於營運策略及產線規劃調整、逐步提高稼動率，與客戶深度合作，並成功開拓跨界跨業產品如調味瓶、乳品及日化品領導品牌合作，提升品質及經營績效，進而優化財務結構，成為宏全的第二個營運成長重心。

其次，東南亞廠區為宏全第三個獲利成長重心，主要優勢為東南亞人口高達6.5億人口紅利、年輕勞動人口眾多，及炎熱氣候等因素，當地飲料市場發展潛力大。宏全自2018年到2021年獲利成長2倍，預估疫情緩和後，將可帶動飲料消費成長。

法人觀察宏全近年來運用集團資源整合、擴大國際化布局及加深客戶合作等策略，已展現專業實力與持續擴大生產規模，將可穩定營運增長。

宏全表示，集團擴大與客戶合作，包括大陸漳州廠、滁州廠及台灣自貿廠，皆有新投資規劃，主要為配合客戶需求，建置包材及飲料生產線，並提供一站式全配套整合供應鏈合作模式，再向下整合至倉儲系統合作案。