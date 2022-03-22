喬山（1736）22日經董事會通過2021年度合併財報，去年度合併營收307.79億元，年增8.5％，因去年第三季認列預期信用減損損失3.68億元，高於2020年同期的2,584萬元，使得去年度稅後盈餘3,815萬元，年減94.38％，EPS 0.13元，低於2020年度的2.24元。喬山表示，去年第四季稅後盈餘4.7億元，去年第四季EPS 1.57元，已擺脫去年第三季每股淨損1.67元的陰霾。

展望今年，喬山表示，公司2022年在高毛利產品的營收占比拉升、調價陸續生效，及營運成本降低等正面因素的效益挹注下，喬山與合作夥伴一致看好健身市場前景，2022年營收預估逐季增加，全年營運表現可期。

喬山指出，2021年雖疫情尚未停歇，但由於疫苗覆蓋率提升，民眾重返健身房運動。2021年5月起，各大健身房的會員人數，以彈跳的方式回升，回到疫情前的水準，尤其健身房平價收費的策略，吸納了更多不同年齡層的會員加入，健身房擴張及換機，再度活絡了起來，使得公司2021年商用營收增長三成。

喬山迄今仍維持商用及家用雙軌並進的戰略，疫情期間更加大家用健身器材新產品投資及通路布局，使得家用營收即使在2021年整體市場規模縮小之下，喬山仍維持與前一年相同的水準。

喬山2021年整體營收穩健成長，惟受全球海運陸運及原物料價格上漲等因素，導致營運成本拉高，影響毛利率及獲利金額。在啟動價格調整對策後，關鍵的毛利率，在第四季回升至45％，也繳出單季獲利4.7億元的成績。但去年全年損益仍受去年前三季影響，使得2021年度稅後盈餘3,815萬元，EPS 0.13元。

喬山說，2022年全球健身器材市場，預估會回到積極成長的軌道。而喬山在多年努力經營下，陸續在各國增加大型健身房客戶，目前全球前十大連鎖健身房皆是喬山客戶，且占比持續攀升。喬山2022年前二個月商用營收成長高達七成，充分反映了市場的增長及喬山品牌地位的提升。

為因應集團未來成長，喬山越南廠也在2021年完成二期工程，並開始投產，預計越南廠的產能加大，將可優化集團製造成本，並進一步提升產品競爭力。