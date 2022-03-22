大陸鋼鐵重鎮河北唐山防控升級。唐山市新冠肺炎疫情防控工作領導小組22日研究決定並公布，即日起在全市實施臨時性全域封控管理，嚴格限制人員移動，解除時間另行通知。

大陸衛健委21日公布，20日新增本土確診和無症狀感染者合計高達4,331例。雖然唐山僅占5例，當地仍祭出最嚴格的防疫措施。唐山官方稍早宣布，19日起全市進入緊急狀態，實施封控管理。除了高速公路以外，行政區域內所有道路交通管制，唐山跨市和跨區道路處封閉狀態。

22日，唐山市升級疫情防控。工作領導小組表示，封控管理堅持「裡不出、外不進、內不動」的原則。每個村、社區只留一個出入口，24小時安排專人值守，值守人員不少於2人。持證的公安員警、疫情防控工作人員、保民生企業員工等執行特殊任務的人員，在配合值守人員做好測溫、掃碼、核酸陰性證明查驗後方可進出卡口，其他人員一律不允許出入。除核酸檢測以及應急突發事件等特殊情況外，農村居民不得出戶，城鎮居民不得出樓門口。

唐山市還要求廣大群眾應認真落實疫情防控個人責任，自覺遵守疫情防控規定，積極配合做好封控管理相關工作。對不聽勸導、拒不執行封控管理指令造成疫情傳播風險的，將依據有關法律法規嚴厲追究責任。縣（市、區）、鄉鎮（街道）要指導村（社區）組建專門隊伍，加強日常巡邏，確保封得嚴、控得住。

封控管理期間，各級各有關單位要強化統籌協調，完善上下、左右、內外溝通銜接機制，加大生活物資供銷送力度，保障群眾生活合理需求，特別是孕產婦、嬰幼兒、急診病人、特殊疾病患者的就醫需求，確實兜牢民生底線。

唐山20日起實施全日交通管制後，當地鋼材與物流貿易陷入停滯，熱捲發運及採購均受阻，市場人士擔憂，上游供應不暢可能牽動亞洲鋼市表現。