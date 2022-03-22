尚旺農場西螺場晚間8點在臉書粉專公開貼文致歉。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣菇類生產合作社（萬生農場）也透過管道公開發聲明函自清，並檢具相關檢驗結果報告，向國內各相關通路、盤商，與媒體記者說明，感染致命細菌的原因極可能是塞港塞櫃、海運延宕導致。（業者提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣菇類生產合作社（萬生農場）也透過管道公開發聲明函自清，並檢具相關檢驗結果報告，向國內各相關通路、盤商，與媒體記者說明，感染致命細菌的原因極可能是塞港塞櫃、海運延宕導致。（業者提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣菇類生產合作社（萬生農場）也透過管道公開發聲明函自清，並檢具相關檢驗結果報告，向國內各相關通路、盤商，與媒體記者說明，感染致命細菌的原因極可能是塞港塞櫃、海運延宕導致。（業者提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣菇類生產合作社（萬生農場）也透過管道公開發聲明函自清，並檢具相關檢驗結果報告，向國內各相關通路、盤商，與媒體記者說明，感染致命細菌的原因極可能是塞港塞櫃、海運延宕導致。（業者提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化金針菇出口外銷美國，遭加州衛生機關檢驗出含有致命的李斯特菌，全數下架收回，彰化縣衛生局清查後確認貨源是來自台中尚旺農場的西螺分場，完成包裝後由高雄裝櫃出口。

對於銷美農產品出包，彰化縣菇類生產合作社（萬生）和尚旺兩家農產業者也公開回應。

萬生發聲明並檢具自行送驗的檢驗結果報告指出，該批金針菇是去年12月由農民出口至美國，出口前進行相關檢驗，均顯示未檢出，且無衛生安全疑慮；推測李斯特菌產生，極有可能是國際運輸過程中，因海運延宕或環境因素造成，與國內市場渠道銷售無關。

尚旺農場西螺分場則在官方臉書粉絲專業公開貼文致歉，並指該農場去年成立後市營運，旨在提供優質新鮮蕈菇，持續努力調整更好的產品線；這次美國染菌事件，是運期延誤又或製作流程瑕疵等等，都不是該說出的藉口，是我們本身沒有做得更好。

尚旺農場表示，此次事件，說明本農場還有很大的空間需要去進步，本農場會對所有流程進行更全面的審查及調整，不敢說讓所有消費者能接受，但我們會持續努力。