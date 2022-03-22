有網友發現，正在蓋的大樓，鋼筋上某些地方卡了幾個齒輪，好奇詢問這有什麼作用？有內行人一看大讚建商很實在，透露鋼筋卡齒輪的關鍵用途，並直呼「這裡一定很貴」！

一名網友在臉書社團《買房知識家（A你的Q）》貼出一張照片，並圈出照片上某幾處鋼筋梁柱上，卡了看起來像齒輪的圓形東西，好奇詢問這是什麼？有什麼作用？照片曝光後引起熱議。

網友PO出一棟正在蓋的大樓，並用紅筆圈出鋼筋上某些地方卡了幾個齒輪。(圖/截自臉書 買房知識家（A你的Q）)

不少網友紛紛表示「第一次看到這種東西」、「風火輪」、「避邪用的」、「我也想知道」、「想知道建商」，也有網友說「印象中是保持板模跟鋼筋的距離」、「是保護的工具，俗稱鳳梨片」，還有人說這叫「甜甜圈」。

有內行人解答，這個是鋼筋間格器，避免水泥灌漿時鋼筋貼著板模，沒有使用的話，柱子就會貼模，很容易造成鋼筋裸露腐蝕，因此等於是板模鐵檔的概念，裡面的鋼筋才不會外露，直呼「優質建商才會用這個」、「這裏一定很貴」，並大讚這個建商施工很實在，應該要幫他按個讚。