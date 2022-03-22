電動車大廠特斯拉（Tesla）的柏林超級工廠22日正式開幕，歐洲製的首批30輛Model Y電動休旅車同日交車。特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）與德國總理蕭茲（Olaf Scholz），皆出席開幕儀式。

特斯拉執行長穆斯克21日已飛抵柏林，準備出席歐洲首座超級工廠的開幕剪綵和交車儀式。穆斯克透過推特表示，「很高興明日（22日）將交付柏林格林海德（Gruenheide）超級工廠生產的首批電動車。」

柏林超級工廠為德國近代最大的汽車廠房投資案，德國總理蕭茲與經濟部長哈柏克（Robert Habeck）擬出席特斯拉的剪綵儀式。

特斯拉期望柏林廠開幕後頭6個月能生產3萬輛電動車，年生產目標為50萬輛。

摩根大通預測，特斯拉柏林廠2022年可望生產約5.4萬輛電動車，2023年產量將增加至28萬輛，2025年再提升至50萬輛。

柏林超級工廠進入全部產能，每年可生產50萬輛電動車，將超越對手福斯汽車（Volkswagen）2021年全球電動車銷量的45萬輛。柏林廠的電池產能將達50吉瓦（GW），超越德國其他工廠。

現階段歐洲電動車市場由福斯汽車（Volkswagen）主導，2021年的市占率達25％，領先特斯拉的13％。

此外，特斯拉表示，超級工廠預計聘雇1.2萬名勞工，截至目前已招募逾3,000人。 特斯拉柏林超級工廠於2020年5月開始動工，該公司原本期望在2021年夏季交付首批電動車，但建造期間經歷不少環保挑戰，包括汙水處理和空汙控制等，以致計畫延誤。布蘭登堡邦政府最終在3月4日批准該廠房。

柏林超級工廠延後投產，迫使特斯拉從上海超級工廠進口Model Y。穆斯克在推特表示，「在地化生產帶來顯著的資本效率。」