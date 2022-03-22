智慧機風波再起，美銀證券示警，在全球總體經濟風干擾下，換機周期拉長，Android陣營無論在供應端或需求面均飽受壓力，獲利能力備受考驗，下修大中華智慧機供應鏈財務預期，台廠中以光學雙雄被影響最深，更把大立光（3008）股價預期砍到「1」字頭。

美銀本次將大立光股價預期由2,100元，降至1,900元，給予「劣於大盤」投資評等，是繼高盛證券的1,709元、麥格理證券的1,393元之後，第三家外資券商認為大立光股價「不值」2,000元。另外，市場目前對光學二哥玉晶光的想法，也沒有過往那麼樂觀，凱基投顧賦予的股價預期僅375元，美銀證券這次則是由480元降至450元。

美銀證券從需求面提出，大陸總體經濟放緩，加上智慧機缺乏規格升級強度，已經導致智慧機供應鏈2021年營運放緩，Android陣營狀況更是嚴峻。根據三項條件，美銀認為，智慧機需求不彰狀況仍將延續：一、規格升級仍停滯不前，使換機周期拉得更長；二、大陸約占全球智慧機四分之一出貨量，根據大陸工信部資料，其2月智慧機出貨量年減35％，隨大陸總體經濟表現仍遲緩，不利智慧機產業；三、地緣政治風險持續延燒，海外需求可能變弱。

就供應層面看，美銀擔憂因大陸疫情再起，部分地區若再出現封城狀況，無論在生產、勞工或物流成本都有可能進一步提高，供應商還要面對金屬、塑膠、紙類等原物料漲價壓力，生產成本提高，壓縮獲利表現。