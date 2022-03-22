第九屆「2022智慧城市展」於南港世貿二館熱鬧登場，與往年不同的是，今年展會採北、高雙主場模式，吸引450家廠商參展，動用近1500個攤位，展覽規模較去年成長50%，而且，海外共計34個國家、76個城市的188位城市首長或代表，採取線上方式參與，同時，約有45個城市首長或代表來台實體交流，堪稱全球規模最大的智慧城市展。其中，光陽集團首度曝光的全新概念應用「智慧路燈」成為會場 焦點。

此次展會內容涵蓋了醫療、建築、教育、交通，以及節能減碳的各種智慧解決方案，精采可期。不過，為了配合政府2050年的淨零碳排政策，以及如何讓普羅大眾「更聰明的移動」智慧城市展中的智慧交通展演區，成了會場中的亮點，包括國內外相關各知名廠商，早已磨刀霍霍，準備在接下來的幾天展期中，與參觀民眾分享自家產品的研發設計理念與創新概念運用。

而身為台灣二輪市場龍頭的KMYCO光陽，自從去年推出Ionex 3.0、並成為成長率冠軍的電動二輪車品牌後，在擴展綠能低碳版圖的腳步，也愈發積極快迅。在本屆的智慧交通展區上，光陽即首度曝光全新概念應用的「智慧路燈」。

「所謂的智慧路燈，就是將換電櫃與智慧燈桿作結合，當發生大停電，便利換電站中的電池，可以反向供電，提供路燈所需電源，使其正常運作！ Ionex 3.0便利換電站也可以結合交通號誌，即使停電了，紅綠燈也可以正常運作，不會因停電而交通大亂！」 KYMCO光陽董事長柯勝峯特別強調，這些便利換電站所提供的電池，都是綠電！除了滿足騎士能源所需，也是智慧城市永續發展的最佳體現。

在本屆的智慧交通展區上，光陽首度曝光全新概念應用的「智慧路燈」。（光陽提供）

去年尊榮換電一推出後，便利的服務，頗受騎士好評。（光陽提供）