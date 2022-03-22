女星林采緹臉蛋姣好、身材火辣，早年因cosplay知名動漫角色「蛇姬」爆紅，如今成為一個孩子的媽，林采緹的外型依舊保持得很好，近日她PO出爬山辣照，秀出F cup的豐滿上圍，再度令網友看得血脈賁張。

林采緹和胡睿兒曾交往4年，2018年奉子成婚，未料臨盆前男方因夜店撿屍案被告，2020年兩人簽字離婚，胡睿兒入獄服刑，林采緹負責照顧兒子，另外發展運動方面的興趣，今（22日）她在IG上傳7張爬山美照，有感而發地寫道：「這一生中，會遇見很多人，有的人讓你成長，有的人讓你幸福，有人讓你失去自己，也有人能帶出最好的你。」

畫面中， 林采緹綁著all back高馬尾，臉上化清淡妝容展現好氣色，對著鏡頭露出甜美笑容，讓人無法分心看她背後的山海風景；更重要的是，林采緹的登山裝相當清涼，上半身只有水藍色的運動內衣，不僅襯托雪白的肌膚，胸前深U的設計，使深邃的事業線一目了然，深藍色的貼身長褲也勾勒美腿的線條，S型的好身材完全看不出生過小孩，令女粉羨慕、男粉暴動，短時間內就吸引大票網友留言：「好美喔」、「身材好厲害」、「挺胸收腹」、「很棒的機能性服裝」、「這樣太危險」、「好波」。

除了登山、重量訓練，林采緹也很喜歡打高爾夫球，時常在IG分享揮桿的美麗身影，不只球技令人讚嘆，凹凸有致的曲線也是話題之一。