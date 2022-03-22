據大陸智庫南海戰略態勢感知計劃發布消息稱，昨（21）日哨兵衛星在南海巴士海峽西南方拍攝到美國海軍米格爾．基斯號(USS Miguel Keith)遠征移動基地艦，這是該艦去年10月部署至西太以來首次到南海活動。

USNS Miguel Keith (T-ESB-5) and one USN DDG spotted together in the #SouthChinaSea via @sentinel_hub on March 21. It should be the first time for ESB-5 entering the #SouthChinaSea. pic.twitter.com/zDPEJxW4uf — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) March 21, 2022

陸媒《央視軍事》指出，米格爾•基斯號排水量9萬多噸，僅次於現役的航空母艦，巨型甲板能起降各型直升機，並提供後勤支援，或作為指揮和控制中心。

報導還說，與米格爾•基斯號同行的，還有一艘柏克級導彈驅逐艦。但是，美國國防部則未就此項行動發布任何消息。

米格爾．基斯號遠征移動基地艦在去年10月首次部署到日本，但才到日本卻遇上大麻煩，艦上重要系統被日本附近海底火山爆發噴出的浮石碎屑堵塞而被迫停機，花了大量的時間拆卸清洗後才恢復使用。大陸專家分析稱，這種大型遠征艦原是設計於高威脅環境下和對手進行高強度衝突。

米格爾．基斯號遠征基地艦屬於美國第7艦隊第11兩棲中隊，是美海軍部署的3艘遠征基地艦之一。去年10月抵達日本佐世保，是其首次部署西太平洋。該艦長約240米，排水量約9萬噸，最高航速15節，最大航程超過1.7萬公里，艦上有較大的飛行甲板，可以同時起降多架直升機，主要任務是為軍事行動提供後勤支持。雖然是輔助性任務船艦，但是美軍將該艦部署在日本，被認為試圖對中國展示威懾力量。