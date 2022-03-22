女星「陳映璇」曾以藝名「陳妍綺」闖蕩銀河，拍過《雨後驕陽》、《甘味人生》、《炮仔聲》等作品，精緻美貌還讓她擁有「小邱淑貞」的封號；近來她拍攝廣告，難得解放32D，23腰的好身材，而幕後花絮經上傳到抖音平台後，短短不到3個小時，隨即湧入破萬人觀看。陳映璇說邱淑貞是她從小的偶像，被稱「小邱淑貞」她非常開心，日後如有電影要她演出全裸入鏡，在三點不露的前提下她也非常願意。

陳映璇今(22)日在臉書分享她的抖音影片，並寫道：「大家來猜猜？這次的拍攝是有關於什麼樣的拍攝呢？是代言產品？代言什麼產品？還是戲劇演出呢？想不到我拍過的戲廈門也有播出耶，竟然還有廈門的粉絲！！一放花絮在抖音就有6萬多人看。謝謝大家的支持呀，愛妮們～～」畫面中她身穿白色無袖短裙洋裝，側邊開高衩露出修長雪白美腿，與另一位美女一起坐在沙發上對談，高貴優雅有《華燈初上》的風格。

陳映璇表示，之前都是演八點檔《甘味人生》、《炮仔聲》等，所以穿搭有時比較保守，不過她也補充：「但是我演的角色跟劇情可不保守哦！兇起來可真讓人恨之入骨」；對於自己演出的戲劇作品，也受到台灣以外的粉絲關注，她笑說「不知道自己之前演的八點檔，有這麼多人看到，一問之下原來都是在廈門福建那個地帶」。

另外，陳映璇也預告，很期待去年演出的微電影《逐步輕熟》能盡快上映，讓大家看到不同風貌的自己。而對於之前被人說「小邱淑貞」之稱，自己非常的開心，因為那正是陳映璇從小的偶像；她甚至還大膽表示，表示如有電影要她演出全裸入鏡，三點不露，她也非常的願意（女神邱淑貞曾全裸入鏡、三點不露，演出《赤裸羔羊》等三級片）。

雖然擁有姣好顏值及魔鬼身材，但陳映璇認為，現在這年代跟以前完全不同了，以前可以靠身材、靠胸打天下，現在還得靠腦袋及實力；比漂亮比身材演藝圈太多了，實力才是重要。被問到既然身材好，會接演裸露尺度大的電影嗎？陳映璇表示：「如有電影要我全裸入鏡，三點不露，我非常的願意啊！因為本身就是戲劇科班的，我覺得戲劇是一種藝術一種文化傳遞，只是你從什麼角度去把它演好，讓人去看！」