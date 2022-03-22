俄羅斯自2月入侵烏克蘭，戰事已爆發近一個月，雙方一舉一動備受全球矚目。對於俄軍遲未攻下烏克蘭首都基輔，「乾坤門文化教育學會」五術命理師陳老師20日表示，俄若直接攻陷基輔，烏克蘭將變成俄羅斯的附庸國，若烏克蘭其他大城市諸如哈爾科夫出現民變，俄軍能快速有效壓制嗎？因為變成附庸國後，俄羅斯不可能視若無睹，與其如此，俄軍不如一開始就圍點打援，把基輔留在最後才處理。此外，他強調，更何況普丁「壓箱寶」還沒拿出來。

陳老師20日在Youtube頻道「乾坤門五術」表示，俄羅斯若直接攻陷烏克蘭首都基輔，那俄軍將可能疲於奔命，防守烏克蘭全境內的一些各地民變，因為俄軍不可能只佔領基輔，若迅速佔領基輔，那烏克蘭將變成俄羅斯的附庸國，若烏克蘭其他大城市諸如哈爾科夫出現民變，俄軍能快速有效壓制嗎？因為變成附庸國後，俄羅斯不可能視若無睹。

因此，與其如此，俄軍不如一開始就圍點打援，把基輔留在最後才處理，把其他戰略要地先拿下來，待穩定局勢後，再拿下基輔，且這樣做的好處是，普丁能將俄軍做更好的戰術運用，獲得更多的時間彈性，來發展下一步。畢竟打廢烏克蘭重建要時間，就算還給烏克蘭新政府，烏克蘭也無法再次對抗俄羅斯，因為軍隊和國力已經受創了。

陳老師續指，俄羅斯到現在還沒有把最後一個壓箱底的武器拿出來，那就是核導彈，而核導彈在飛行過程中是很難預測落地時間和攔截的，因為其航程並不受常規燃料限制，要想攔截並不容易。而俄羅斯也還沒打算搬出來使用，就是在觀察美國、英國的反應，若美國做的真的太過火，那俄羅斯是不會容忍的。