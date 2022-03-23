近來美國長短天期公債殖利率曲線持續趨平，並朝倒掛方向前進，引發外界爭辯這是否為美國經濟將陷入衰退的前兆。

由於預期聯準會（Fed）將調高短期利率，與公債價格呈反向走勢的殖利率今年來持續攀升。周二（22日）又因Fed主席鮑爾強調將積極升息以對抗通膨的言論，使得殖利率大幅走揚，當中又以短天期美債殖利率升勢最大。

美債殖利率大多反映投資者對短期利率走勢的預期。在經濟擴張初期，短期利率通常處在低位，但在預期它最終將會升高，讓長短天期債券殖利率差距呈現穩定上升走勢，也就是一般所稱的陡峭殖利率曲線。

至於下降殖利率曲線，或是倒掛殖利率曲線，則是短天期殖利率超越長天期殖利率。該情況較為罕見，最近數十年來如果債市發生倒掛殖利率曲線，通常緊接就可能出現經濟衰退。

周二的殖利率曲線雖然並非倒掛曲線，但卻正朝該方向前進。2年與10年期美債殖利率利差已從1月初的0.9個百分點縮減到大約0.2個百分點。至於3年、5年與10期美債殖利率則約在2.3％。

美國前財長桑默思（Lawrence Summers）在3月16日曾推文批評，Fed在處理通膨不夠積極令衰退風險正持續上升，他說「殖利率曲線指向衰退，一點也不令人意外。」

不過也有一些投資者與分析師認為該情況並不足為憂。他們提到為遏止通膨升溫，Fed可能會在短期間大舉調高利率，但之後又會開始漸進降息。

他們以上次美國經濟擴張為例，當時Fed將聯邦基金利率調高到2.25％到2.5％之間。隨後面臨經濟成長放緩，它又在2019年下半年進行3次降息。在當時長天期美債殖利率曾跌破短天期債券殖利率，然而美國經濟卻仍舊表現良好，通膨獲得抑制、失業率更降至歷史低點。

摩根士丹利美國利率策略部門負責人丁格哈（Guneet Dhingra）認為，殖利率曲線反轉即將到來，但這並非注定我們將落入經濟衰退的世界末日。