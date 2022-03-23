日本銀（央）行總裁黑田東彥周二（22日）表示，由於通膨率目前尚未達到日銀設定的2％目標，因此現在討論退出寬鬆貨幣政策與減持ETF部位還言之過早。鑒於日銀持續堅守鴿派立場，使得美日央行貨幣政策差距逐漸拉大，日圓兌美元貶破120心理關卡，觸及逾6年低點。

日圓兌美元周二盤中一路走貶到120.94兌1美元，持續朝121價位邁進，創下2016年2月以來最低紀錄。受到美債殖利率遽升與貿易平衡不斷惡化，本月來日圓大幅受壓，兌美元已經重貶逾4％。

另外在交叉匯率方面，日圓兌歐元周二也跌至132.33價位的5年低點、兌澳元則下滑到4年低位、至於對瑞士法郎更跌到6年半低點。

新加坡大華銀行分析師在報告中指出，能源價格攀升與美債殖利率走高，對日圓都是一大利空。加上美日貨幣政策分歧日益擴大，更對日圓造成沉重壓力。目前該銀行已把年底日圓兌美元預測價位從119調整到121。

黑田周二赴國會報告時指出，日本必須維持超寬鬆貨幣政策以避免通膨對經濟造成傷害。他的這番談話恰巧與聯準會主席鮑爾主張積極升息以對抗通膨的鷹派言論形成強烈對比。

然而在被問及日銀是否考慮減持手中ETF時，黑田表示目前央行並沒有如此打算。不過他也補充，一旦適當時機來臨，日銀將會竭盡全力將損失降到最低，以及避免對市場造成干擾。

他還提到，在部分企業將增加的能源與食品成本轉嫁給一般家庭，消費者通膨預期將會加速。

但是他強調，這種由成本推升的通膨不僅不能帶動薪資與企業獲利成長，反而將侵蝕企業利潤與家庭實質收入，長遠而言對經濟是一大傷害。

因此黑田表示，鑒於近期的物價走勢，日銀需要有耐心的維持有力的寬鬆貨幣政策。