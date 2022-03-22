民進黨新北市板橋議員王淑慧因涉詐領助理費日前一審遭判9年，民進黨今開廉政會，將王停權兩年；黨內人士指出，王淑慧被停權後，已經無法代表民進黨參選板橋區議員初選，若無半途殺出程咬金登記，目前參選新人山田摩衣及石一佑可望全獲提名。

此外，民進黨立委賴品妤父親、前立委賴勁麟日前因被控涉嫌碩豐數位科技公司內線交易案，被台北地檢署約談，賴勁麟以30萬元交保；民進黨廉政會主委邱駿彥表示，今天來不及討論，要等到4月份例會再來討論是否成案。

民進黨廉政會22日處理新北市議員王淑慧涉詐領助理費日前一審遭判9年案；邱駿彥受訪指出，相較於過去貪污治罪條例案件，最多都被判處3年，王淑慧被判到9年，涉及的金錢高達近400萬，依照比例原則，大家決議停權兩年。

她說，今天會中幾乎沒有不同意見，但是大家也覺得，王淑慧是非常認真、努力的議員，類似這種案子還很多，大家覺得不要放入自己口袋就好，王淑慧向廉政會說明時也提到，自己付出去的錢，其實比偽造文書得到這些錢還多，就不只400萬元，但民進黨廉政委員會要彰顯民進黨的清廉，被黨員賦予的就是要有高道德標準，即便王法理情，但觸及到國家法律，還是不應該，透過這個案子，讓從政黨員知道，哪些法律是不可以違反。

因為王淑慧停權兩年會影響初選；邱駿彥強調，廉政會處理這些事不能考量這些因素，一切看有無違反廉政條例及法律規定來處理。

黨內人士指出，王淑慧大概已經有預感會有這樣結果，在新北參選看板早已悄悄撤下黨徽，可能會用無黨籍身份參選；民進黨在板橋區預計提名5席，市黨部徵詢有意願參選者，現任加新人，目前有意參選有6人，因此，山田摩衣及石一佑必須只有一人出線，但是王淑慧一旦遭廉政會停權處分，兩位新人可望全獲提名。