台灣星巴克不時會推出飲料買一送一優惠活動，不過一名女網友表示，她抽到優惠券後到門市買新品飲料嘗鮮，打算今晚喝完一杯後，隔天再喝另一杯，但沒想到飲料放到隔天後竟「縮水」了。對此，有星巴克員工解釋，新品飲料上層是綿密的奶泡，若沒有盡快喝完很快就會消泡，並非飲料縮水。

原PO在網路論壇Dcard發文表示，她抽到星巴克的飲料買一送一優惠券後，當晚就到最近的門市買新品飲料嘗鮮，打算晚上喝一杯，另一杯放冰箱留到明天再喝，結果隔天打開冰箱一看，發現昨晚的飲料只剩半杯，讓她相當傻眼。

對此，有星巴克員工現身說法，指出原PO點的飲料是有著綿密奶泡的「綿雲系列」飲品，若沒有盡快喝完很快就會消泡，「上面那個是奶泡喔」、「是奶泡啊，綿雲系列飲品本來就是要儘快喝」、「點餐提醒客人千百遍，最後還是會因此被客訴」。

事後原PO更新貼文指出，當下店員並沒有告知要盡快飲用，只說有沒有需要更改甜度而已。另外，她是第一次喝星巴克，所以也不知道上面那層是奶泡，只是飲料放一陣子後竟只剩半杯，讓她嚇一大跳而已。